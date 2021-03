Apple aurait caché un capteur de température et d'humidité dans le HomePod Mini

Julien Russo

En général, quand une entreprise sort un nouveau produit, elle dévoile toutes les caractéristiques et ce que celui-ci est capable de faire. Mais pas Apple, le géant californien aurait volontairement caché l'un des composants clé dans le HomePod mini. En effet, selon les récentes déclarations de Bloomberg, la petite enceinte connectée aurait un capteur de température et d'humidité.

Le secret du HomePod mini

Commercialisé à seulement 99€, le HomePod mini n'est pas qu'une simple enceinte avec un assistant vocal, Apple aurait été plus loin dans la conception.

D'après un récent rapport, la firme de Cupertino aurait inclus dans le HomePod mini un capteur qui est capable de mesurer la température et l'humidité d'une pièce.

Ce détail qui est quand même très important et assez rare dans une enceinte n'a jamais été mentionné par Apple, que ça soit dans la présentation officielle ou sur son site internet.

Le rapport explique :

L'entreprise a discuté en interne de l'utilisation du capteur pour déterminer la température et l'humidité d'une pièce afin que les thermostats connectés à Internet puissent ajuster différentes parties d'une maison en fonction des conditions actuelles, en fonction des personnes familières avec la situation. Le matériel pourrait également permettre au HomePod mini de déclencher automatiquement d'autres actions, par exemple allumer ou éteindre un ventilateur, en fonction de la température.

Vous l'aurez compris, ce capteur qui parait anodin, pourrait devenir un atout majeur dans la domotique à la maison. Grâce à un tel système, il deviendrait possible d'obtenir une température stable et précise dans une chambre ou encore un salon. Le HomePod mini pourrait donner les instructions à des appareils tiers en temps réel, ce qui révolutionnerait l'utilisation de l'enceinte.

Bloomberg affirme que ce capteur est actuellement inactif, il s'agit d'un choix volontaire d'Apple, qui il faut l'avouer est assez incompréhensible puisque cela permettrait d'ajouter un argument supplémentaire dans les campagnes marketing de la petite enceinte.

Un tel capteur existe déjà chez Amazon

Si le capteur de température dans une enceinte semble inédit à la première approche, ce n'est pas quelque chose de si insolite.

La majorité des constructeurs d'enceinte n'en proposent pas, cependant chez Amazon, les dernières enceintes Echo intègrent (quasiment) toutes un ou plusieurs capteurs de températures. La firme de Seattle s'est déjà projeté dans un futur où les enceintes pourraient gérer de manière autonome la bonne température d'un logement.

Du côté de Google, ce genre de capteur n'existe pas encore avec les Google Home, l'entreprise propose plutôt des capteurs sous sa marque Nest qui peuvent se connecter à des thermostats vendues séparément.