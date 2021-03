Apple sur le point de battre un record de ventes grâce aux iPhone 12 ?

Il y a 1 heure

Julien Russo

On le sait, tous les modèles d'iPhone 12 (excepté la version mini) rencontrent beaucoup de succès auprès des consommateurs. Il faut dire, qu'ils ont tous les arguments nécessaires pour vous convaincre de faire une petite folie à 1000€. D'après deux analystes de la société d'investissement privée Wedbush Securities, Apple pourrait battre un record de ventes d'iPhone en 2021 !

Toujours plus d'iPhone 12

En général, l'arrivée de la prise en charge d'un nouveau standard mobile provoque de nombreux renouvellements chez les possesseurs d'iPhone. En effet, une masse de clients ont envie de profiter des nouvelles infrastructures de leur opérateur pour augmenter la vitesse de leur navigation internet. Si la forte demande était prévisible, personne ne s'attendait à ce que les iPhone 12 réalisent une telle performance !

Selon Dan Ives et Strecker Backe de Wedbush Securities, les ventes de la dernière génération d'iPhone ne cessent d'impressionner. Les deux analystes estiment qu'Apple pourrait vendre entre 56 et 62 millions d'iPhone pour les trois premiers mois de 2021. Cette tendance devrait légèrement faiblir pour le second trimestre avec 40 millions d'unités vendus.

Nous n'avons pas vu une telle tendance à la hausse des lancements depuis un certain nombre d'années pour Apple.

Ives et Backe affirment qu'Apple est bien parti pour atteindre un nouveau record de ventes grâce aux iPhone 12. Les utilisateurs apprécient toujours plus l'iPhone et son système d'exploitation qui s'intègre dans un écosystème complet qui a le don de fidéliser.

À noter que cette année, on constate un renouvellement massif chez les propriétaires d'iPhone d'ancienne génération, mais aussi de clients de smartphones sous Android qui profitent de l'arrivée de la 5G pour passer du bon côté de la force.



Ces chiffres ne sont bien sûr qu'une estimation, mais il n'y a aucun doute qu'Apple viendra les confirmer si le record est atteint. C'est bon pour l'image de la marque et pour l'action AAPL en bourse !

Le précédent record date de l'époque de l'iPhone 6, Apple avait réussi à écouler 231 millions de ses smartphones, ce qui fait un rythme de 19,2 millions d'iPhone vendus par mois.