Donald Trump veut lancer son propre réseau social

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

Donald Trump ne veut pas tomber dans l'anonymat et d'après son assistant, il aurait une idée, sortir sa propre application. Celle-ci lui permettrait de maîtriser sa communication mais attention, les récents évènements survenus en début d'année pourraient anéantir le projet.

Une application Donald Trump ?

Donald Trump n'est plus le Président des États-Unis mais visiblement, il souhaite continuer à faire parler de lui. Après avoir été banni de Twitter ainsi que de Facebook pour "incitation à la haine", l'ex-Président d'Amérique du Nord aurait décidé de créer son propre réseau social qui devrait être opérationnel d'ici deux à trois mois selon les dires de son assistant Jason Miller.



À l'heure actuelle, il n'y a pas encore de détails sur l'objectif principal de cette future application mais nous pouvons d'ores et déjà imaginer un espace où Trump pourrait écrire tout ce qui lui passe par la tête et interagir avec ses "fans". Bien évidemment, une telle annonce suscite beaucoup d'interrogations et de doutes.

Selon les derniers bruits de couloir, les principaux fournisseurs de cloud que sont Amazon et Microsoft ne seraient pas très chauds à l'idée d'héberger cette potentielle application. De plus, il faudrait voir si les stores d'applications d'Apple et de Google peuvent ou veulent héberger le projet de Trump qui pourrait ressembler à Parler, qui à l'heure actuelle est encore banni de l'App Store.



À voir dans les mois à venir si cette application voit le jour, mais ce qui est sûr, c'est que l'attaque du Capitole et tout ce qui tourne autour a causé du tort à Trump et l'article 230 de la loi sur la décence des communications pourrait être appliqué pour stopper cette application si certaines personnes poursuivent en justice des propos haineux écrits sur cette future plateforme.



