L’incendie dans une usine de Resenas au Japon provoquerait des retards chez Apple

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

L'année 2021 est une année maudite pour les puces électroniques. Dans la nuit de vendredi à samedi, un incendie est survenu dans l'usine d'un fabricant de puces au Japon, ce qui pourrait retarder encore un peu plus les livraisons. Décidément, quand ça ne veut pas...

Nouvel incident chez un fabricant de puces qui fournit Apple

Comme vous le savez, l'année 2021 s'annonce très compliquée pour certains fabricants d'objets high-tech. À cause de la pénurie de puces électroniques qui dure depuis des mois et qui malheureusement devrait s’étirer jusqu'à 2022, des constructeurs automobiles, de smartphones, de consoles... sont dans la panade.



Jusqu'à maintenant, ce n'est pas vraiment le cas pour Apple qui semble épargné par rapport à ses concurrents mais cela pourrait bientôt changer. La semaine dernière, nous vous parlions de possibles retards pour la Pomme à cause des écrans OLED de Samsung, mais cette fois-ci, c'est bien des puces électroniques qu'il s'agit.



Pas plus tard que dans la nuit de vendredi, un incendie s'est déclenché dans l'une des usines du fabricant de puces Resenas. Situé à Naka, près de Tokyo au Japon, cette usine aurait subi des dégâts importants qui pourraient nuire à la chaîne de production dans les mois à venir et donc aux constructeurs concernés dont Apple.

C'est malheureusement le directeur de Renesas, Hidetoshi Shibata, qui l'a déclaré :

Nous craignons qu'il y ait un impact massif sur l'approvisionnement en puces.

Encore une fois, l'impact que pourrait subir Apple n'est pas encore établi, mais le fait que Renesas soit présenté comme l'un des principaux fournisseurs de la firme de Cupertino prouve bien que les mois à venir pourraient être plus compliqués que prévu. Espérons que tout cela s'arrange au plus vite pour que l'on puisse repartir sur le rythme d'avant pandémie. Sinon, les futurs iPhone 13, iPad Pro MiniLED et autre MacBook Pro 14 pouces pourraient être disponibles qu’en stock limité, voire décalés de plusieurs mois.





