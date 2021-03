L'intérieur de la Tesla Model S Plaid en photo sans volant Yoke

Medhi Naitmazi

Depuis l'annonce de la nouvelle Tesla Model S 2021, il nous tardait de voir "en vrai" les changements apportées par la firme d'Elon Musk à celle qui a révolutionné l'automobile en 2012. Si l'extérieur n'a pas subi de grands changements, l'intérieur a été complètement revu avec notamment le fameux demi-volant qui a fait tant réagir lors de la présentation. Une première fuite sur Reddit (retiré depuis quelques minutes) permet de constater les changements au sein de l'habitacle.

La Tesla Model S 2021 prise en photo

Alors que les livraisons des premières Tesla Model S 2021 sont sur le point de démarrer aux États-Unis, deux véhicules conduits par des employés de la marque ont été repérés et pris en photo par un fan qui les a publié sur le forum Reddit, avant de les supprimer plusieurs heures plus tard, sans doute sous la pression du groupe de Musk.



Le plus intéressant ici concerne l'interface de la nouvelle version du logiciel embarqué, le coeur de la voiture électrique. Il s'agit sans doute de la version 11 du système d'exploitation de Tesla, affiché ici à l'horizontal comme sur les dernières Model 3 et Model Y.

A gauche, on distance les accès rapides aux fonctions clés du véhicule, alors qu'à droite se trouvent les éléments d'info-divertissement comme la musique. Parmi les options, on découvre enfin le bouton « Smart Shift » qui n'a pas manqué de faire bondir bon nombre de clients potentiels lors de l'annonce. Elon Musk avait expliqué que les nouvelles Model S 2021 n'auront plus de commodo pour choisir la direction de marche (avant ou arrière), laissant ce choix aux seuls capteurs et caméras. Mais comme on peut le constater ici, cette option sera (heureusement) désactivable. C'est d'ailleurs à travers ces photos volées de l'écran qu'on peut également distinguer qu'il s'agit de la Model S Plaid, la plus chère de la gamme qui peut attendre le 0 à 100 en 2,1 secondes seulement et dépasser les 320 km/h en pointe.

Enfin, un mot sur le volant qui est ici classique. Pas de demi-volant, le fameux Yoke qui avait accompagné le lancement de la version 2021. On ne sait toujours pas si il sera proposé en option dans certains pays, ou si il sera tout simplement homologué. Mais plusieurs clients ont rapporté que les bons de commande indiquaient une case "volant Yoke" au moment de conclure l'achat. Réponse le mois prochain avec les premières livraisons outre-Atlantique. A noter que le volant rond traditionnel pris en photo ne semble pas très qualitatif, espérons que les matériaux choisis pour les véhicules de série soit un cran au-dessus.