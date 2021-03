Le jeu de course Project Cars Go est de sortie sur iOS et Android

Il y a 6 min

Medhi Naitmazi

Pratiquement trois ans après son annonce, voici que Project Cars Go débarque sur nos mobiles grâce au partenariat entre Slightly Mad Studios et Gamevil qui s'est occupé de la réalisation. Un énième jeu de course automobile qui vient tout juste d'apparaître sur App Store et que nous avons débusqué immédiatement.



Regardez le trailer vidéo de Project Cars GO :

Project Cars GO est disponible sur iPhone et Android

Comme prévu, au lancement Project Cars GO impressionne d'un point de vue graphique, avec une modélisation soignée et une sensation de vitesse bien présente. En termes de contenu, pas de surprise non plus puisque le jeu était en précommande depuis plus d'un mois. Nous savions qu'il comportait ainsi plusieurs modes de jeu, des contrôles simplifiés à un doigt pour ceux qui veulent et surtout un côté free-to-play assez prononcé avec les collections de voitures et leur personnalisation. C'est bien sur ce point que les développeurs comptent rentabiliser leurs efforts durant ces dernières années.



Reste désormais à tester le jeu plus en profondeur afin de voir si il a les moyens de venir concurrencer à la fois des titres comme CSR mais aussi Real Racing ou GRID. Ce dernier étant la référence absolu dans le monde des jeux mobiles. Oui, Project Cars Go propose à la fois des courses de dragsters et des défis plus traditionnels sur de véritables circuits.

Enfin, voici les appareils compatibles avec le jeu de course annoncé par l'éditeur :

iPhone 6s et supérieur.

Galaxy S8 et supérieur.

3 Go de RAM recommandé pour profiter pleinement du moteur graphique.

Si vous avez un Android, rendez-vous sur le Play Store pour télécharger ce jeu gratuit.

Télécharger le jeu Project CARS GO