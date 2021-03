Les produits connectés LIDL seront bientôt compatibles HomeKit

Lidl poursuit son aventure dans le monde des objets connectés. Après avoir dévoilé une gamme de produits domotique Smart Home au mois de janvier, la marque pourrait proposer prochainement la compatibilité avec l'application Maison d'Apple.

Lidl Smart Home compatible HomeKit ?

Lidl s'est lancé depuis quelques années dans les produits high-tech et électroménagers avec des ventes flashs à des prix cassés. Mieux encore, en début d'année, nous avons pu voir une toute nouvelle gamme de produits domotique Lidl disponibles sur le marché parmi lesquels on retrouve des écouteurs sans-fil, montre connectés, prises connectées ou encore les fameuses ampoules multicolores censées être les concurrentes des Philips Hue et autres.



Malgré tous ces beaux efforts faits par Lidl, il y a une chose que les utilisateurs Apple réclament, c'est la compatibilité avec l'application HomeKit (Maison). Jusqu'à aujourd'hui, les produits Lidl sont dans l'incapacité d'être gérés via cette application mais selon les dernières informations, cela pourrait changer.



D'après HomeKit News, la dernière mise à jour de l'application Lidl Home demande l'accès aux données de l'app Maison, ce qui indique fortement que l'on se rapproche de la compatibilité attendue par les clients. Bien évidemment, le site préfère souligner que rien n'est encore sûr mais un tel message n'est tout de même pas là par hasard. Si vous êtes équipés de ces produits et que vous êtes un utilisateur de l'écosystème iOS, attendez-vous à pouvoir gérer vos objets connectés Lidl directement dans l'application Maison très prochainement.

