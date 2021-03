Microsoft sur le point de racheter Discord pour 10 milliards ?

Discord serait actuellement en plein processus de vente selon GamesBeat. Selon deux sources proches du dossier, le rachat de la plate-forme de communication et de chat serait estimé à 10 milliards de dollars.



Discord explorerait ses options à la suite de l'intérêt de plusieurs parties souhaitant acheter la société. Le service prisé des gamers notamment aurait même signé un accord de discussion exclusive avec une partie. Cette nouvelle intervient après que Discord ait levé 140 millions de dollars en décembre pour une valorisation de 7 milliards de dollars.

Discord : la prochaine grosse transaction d'un GAFAM ?

Discord est considéré comme un atout stratégique, car il relie les sociétés de jeux avec leurs plus grands fans dans les communautés de chat audio et textuel. Mais sa vente dépendra du PDG de Discord, Jason Citron, qui devra décider si l'entreprise peut mieux remplir sa mission au sein d'une autre entreprise.



Un porte-parole de Discord a déclaré qu'il refusait de commenter les rumeurs ou les spéculations. Beaucoup de choses pourraient arriver et changer les plans de l'entreprise. Mais Discord est en jeu, c'est un fait.



Le marché du jeu en ébullition. Si Roblox vaut 42 milliards de dollars, d'autres services valent une sacré somme également. Roblox a eu une offre publique réussie le 10 mars qui laisse la fenêtre ouverte à d'autres entreprises qui tentent de maximiser leur valeur, soit par des acquisitions ou par le marché boursier. Discord peut être un test pour savoir si une autre entreprise dotée de technologies de communication peut suivre les traces récentes de Roblox.



Bien que Discord ait connu une croissance spectaculaire et compte plus de 140 millions d'utilisateurs actifs par mois, il est toujours en phase de croissance et ses résultats financiers ne sont pas spectaculaires. Cela signifie qu'il est peut-être tôt pour l'entreprise d'essayer de se rendre en bourse. Le Wall Street Journal a rapporté plus tôt ce mois-ci qu'en 2020, Discord avait généré 130 millions de dollars de revenus, contre près de 45 millions de dollars en 2019. En ce sens, Discord était similaire à de nombreuses autres sociétés de jeux qui ont enregistré d'énormes gains pendant la pandémie alors que tout le monde était verrouillé.

Mais Discord a reconnu dans le même article que ce n'est pas encore rentable. En comparaison, Playtika, qui est devenue publique en janvier avec une valorisation de 11,4 milliards de dollars, était rentable avec 2,37 milliards de dollars de revenus en 2020. Playtika gagne de l'argent grâce aux achats intégrés dans les jeux gratuits.



Une source du dossier a déclaré à GamesBeat que Discord avait engagé Qatalyst Partners pour évaluer les prétendants potentiels. Qatalyst, que le négociateur de la Silicon Valley Frank Quatrone (président exécutif) a fondé et que le PDG George Boutros dirige, a géré le processus lorsque Discord a été mis en vente en 2018. À l'époque, la société a décidé de ne proposer à personne aucune offre.



Les pourparlers en 2018 ont été longs, avec des prix d'acquisition possibles allant de 2 à 6 milliards de dollars. Mais très souvent, les acheteurs voulaient que Discord fasse quelque chose qu'il ne voulait pas faire, comme adopter la publicité. Discord avait également l'impression que ses valeurs étaient mieux protégées à ce moment-là en restant indépendant. Cela signifie qu'il est possible que le processus de vente actuel n'entraîne pas non plus la vente effective de Discord.

Il est difficile de faire la différence entre une tentative d’acquisition sérieuse et une expédition de pêche. Il peut s'effondrer à tout moment. La réalité est que l'entreprise se porte très bien. Je ne vois aucune raison pour laquelle ils voudraient vendre. Ils semblent avoir complètement le contrôle de leur destin en ce moment.

Tout acheteur potentiel disposant de plus de 10 milliards de dollars pour acheter Discord est susceptible d'être une très grande société de jeux, mais il est plus probable que le prétendant soit un propriétaire de plate-forme comme Microsoft, Amazon, Twitter ou Google. Certaines sociétés de jeux sont vouées à craindre que Discord, qui joue un rôle essentiel dans la connexion des studios de jeux et des éditeurs à leurs communautés, puisse être acquis par une partie qui ne serait intéressée que par l'une de ces communautés. Microsoft n'a pas répondu à une demande de commentaire.



L'acquisition de Discord ferait passer la société d'une société indépendante desservant tous les jeux et autres communautés à une société desservant une société mère spécifique, un peu comme ce qui s'est passé avec l'acquisition de Twitch par Amazon ou Microsoft a acquis avec Mixer, désormais disparu.

Toute transaction serait probablement plus valorisée que l'estimation des 7 milliards de dollars de décembre, car les ventes sur le marché secondaire - où les employés et autres actionnaires vendent leurs options d'achat d'actions à d'autres afin d'obtenir des liquidités - suggèrent un prix supérieur à 10 milliards de dollars. Si une guerre d’enchères se produit pour Discord, il est facile d'imaginer que son prix pourrait monter encore plus haut. On parle même de 20 milliards.



À ce jour, Discord a levé 480 millions de dollars. La société monétise ses utilisateurs en les faisant passer à son service d'abonnement Nitro, mais beaucoup l'utilisent gratuitement. En cours de route, de nombreuses personnes ont exhorté Discord à adopter la publicité, mais le patron a toujours refusé cela car il estimait que cela nuirait à l'expérience utilisateur. Il s'avère que toucher d'autres communautés au-delà des joueurs a aidé l'entreprise à se développer et à augmenter sa base de revenus d'abonnement.



Une affaire à suivre de près, d'autant que Microsoft a déjà prouvé qu'il pouvait mettre la main au portefeuille comme avec LinkedIn pour 26 milliards en 2016 ou Github pour 7,5 milliards en 2018...

