OnePlus Watch : la concurrente de l'Apple Watch avec 2 semaines d'autonomie

Il y a 2 heures

Alban Martin

2

OnePlus a dévoilé sa première smartwatch aujourd'hui et l'appareil s'inspire largement de l'Apple Watch, tout en arborant un design rond. OnePlus Watch cherche à se différencier également par l'argument du prix et de l'autonomie. Le constructeur fan d'Apple parle d'une recharge toutes les deux semaines pour un prix de 159€.



Cette présentation a fait suite à celle des OnePlus 9.

La concurrente de l'Apple Watch trois fois moins chère

En ce qui concerne les fonctionnalités, la OnePlus Watch coche de nombreuses cases avec un bracelet sport (facilement interchangeable), la surveillance du taux d'oxygène dans le sang, le suivi de plus de 100 types d'entraînement, plus de 50 cadrans de montre, un GPS intégré, un exercice de respiration, le suivi de la fréquence cardiaque, y compris la surveillance du stress, le suivi du sommeil. Le tout étant protégé par un écran en verre saphir. C'est peu ou prou la même chose qu'une Apple Watch Series 6, mais trois fois moins cher.



Sans oublier que OnePlus affirme que sa nouvelle montre possède une énorme autonomie de deux semaines pour une utilisation régulière ou d'une semaine pour les gros utilisateurs. Mieux, OnePlus dit que la montre sera en mesure d'obtenir une semaine d'utilisation à partir de seulement 20 minutes passées sur le chargeur.



En outre, la OnePlus Watch n'exécute pas le système d'exploitation Wear de Google mais utilise une version RTOS personnalisée (similaire à ce que fait Fitbit), ce qui ouvrira la porte à la compatibilité avec iOS et Android. Cependant, la prise en charge d'iOS n'arrivera pas au lancement en avril, mais à une date ultérieure et fonctionnera avec la version 10.0 minimum.

OnePlus vendra également une édition spéciale en alliage de cobalt de la montre. Bien que l'appareil semble emballer beaucoup de clients, certaines limitations majeures sont à prendre en compte comme l'absence d'une puce eSIM ou d'App Store. Une sorte d'hybride entre une montre complète et un traqueur de sport / santé.



La OnePlus Watch sera mis en vente le 14 avril dans la variante de base noire. Les autres arriveront plus tard.