Pikmin AR : le prochain jeu en réalité augmentée de Nintendo

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

Nintendo aime les jeux vidéo en réalité augmentée et il le prouve une fois de plus avec ce tout nouveau partenariat. L'objectif ici sera de créer des jeux mobiles AR avec des personnages connus dans le monde de Nintendo.

Pikmin AR sera le premier jeu de la nouvelle collaboration avec Niantic

L'annonce est survenue hier après-midi, Niantic et Nintendo s'associent afin de développer dans les mois et années à venir de multiples jeux mobiles AR. Le géant Japonais ne traîne pas car en même temps que l'annonce de ce partenariat est apparue, nous avons également appris que le tout premier jeu devrait voir le jour d'ici la fin de l'année sous le nom de Pikmin AR.



La franchise Pikmin qui appartient au passage à Nintendo propose plusieurs jeux de stratégie et de puzzle où vous dirigez une variété de petites créatures ressemblant à des plantes appelées Pikmin. Durant l'aventure il faut combattre des ennemis et éviter tous les dangers possibles tout en découvrant une nouvelle planète.

Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer un nouveau partenariat avec Nintendo pour développer conjointement des titres mobiles basés sur la technologie AR du monde réel de Niantic, donnant vie aux personnages bien-aimés de Nintendo de nouvelles manières. Nous sommes honorés que Nintendo ait choisi Niantic pour être son éditeur d'applications de RA du monde réel. Pour lancer le partenariat, Niantic et Nintendo développent une application basée sur la franchise Pikmin. L'application comprendra des activités de jeu pour encourager la marche et rendre la marche plus agréable. Il devrait être lancé plus tard cette année, ce sera le premier titre créé par notre Tokyo Studio depuis sa création en avril 2018.

Il n'y a pas encore d'informations particulières sur ce futur jeu AR mais il y a fort à parier que vous pourrez vous déplacer dans la rue avec les Pikmin à vos côtés en réalité augmentée sur votre smartphone qui seront présents pour détruire les obstacles et les ennemis présents sur votre chemin.



Le légendaire Shigeru Miyamoto a déclaré :

La technologie AR de Niantic nous a permis de découvrir le monde comme si Pikmin vivait secrètement tout autour de nous. Basé sur le thème de rendre la marche amusante, notre mission est de fournir aux gens une nouvelle expérience différente des jeux traditionnels. Nous espérons que le Pikmin et cette application deviendront un partenaire dans votre vie.

Si vous ne connaissez pas Niantic, sachez que ce sont eux qui avaient développé il y a quelques années le légendaire Pokémon Go qui avait fait courir des milliers si ce n'est des millions de personnes dans les rues à travers le monde pour attraper des Pokémon.