Deux nouveaux modèles d'iMac inconnus ont été retrouvé dans la bêta 5 de macOS 11.3

Il y a 5 heures

Julien Russo

Apple a publié la cinquième bêta de macOS 11.3 hier soir, dans cette nouvelle version on retrouve plusieurs améliorations et correctifs de sécurité essentiellement. Cependant, quand on regarde en détail le code de cette nouvelle version, on s'aperçoit qu'Apple référence deux iMac qui n'ont jamais été annoncé publiquement. Serait-ce les nouveaux iMac avec Apple Silicon et le nouveau design ?

Le signe de l'arrivée d'iMac M1 ?

Sans grande surprise, l'abandon du processeur Intel a commencé avec certains modèles de Mac en fin d'année 2020 et cette tendance d'intégrer Apple Silicon va continuer cette année avec de nouveaux Mac.

Selon 9to5mac, la dernière bêta de macOS 11.3 a dévoilé deux références d'iMac qui n'avaient jamais été vu jusqu'à aujourd'hui, le site affirme avoir identifié la référence "iMac 21,1" et "iMac21,2", tout deux utilisent les noms de code J456 et J457.

Ces deux codes ont déjà fuité sur internet, ils ont été divulgués pour la première fois il y a quelques semaines par Bloomberg, tout semble correspondre !

Concept d'iMac

Pour l'instant, il n'y a toujours aucune date ou indication sur le mois de la présentation de ces nouveaux iMac, Apple pourrait réaliser l'annonce avant l'été, comme au dernier trimestre de 2021 avant les fêtes de fin d'année !

Plusieurs indiscrétions ont affirmé que la nouvelle génération d'iMac à venir sera proposé en 21,5 pouces et 27 pouces avec un tout nouveau design, celui-ci devrait être sans les grandes bandes noires qui font le tour de l'écran.

Pour se faire une idée, on parle d'un rapprochement avec le Pro Display XDR.



Du côté de la cinquième bêta d'iOS 14.5, des traces du processeur A14X ont été trouvé dans le code de la nouvelle version logicielle. Il s'agit de la nouvelle puce qui devrait être incluse dans l'iPad Pro 2021, qui (d'après les rumeurs) devrait être annoncé dans quelques semaines lors d'un Apple Event.