Magic: The Gathering Arena prépare son arrivée sur l'App Store

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir

Depuis le temps qu'on nous le promet, voilà que le jeu Magic: The Gathering Arena va enfin voir le jour sur iOS et Android ! Une grande nouvelle pour tous les adorateurs du jeu de cartes le plus célèbre du monde, puisque dès demain, le jeu devrait être disponible sur l'App Store dans certains pays.

Publicité

Un lancement en douceur pour une sortie mondiale prévue dès cette année alors que le jeu est déjà en téléchargement depuis plusieurs années sur Mac et PC.

Magic: The Gathering Arena sera disponible dès cette année

Vous le connaissez bien. Téléchargez-le maintenant et préparez-vous pour la plus colossale des rencontres de sets de l'histoire de Magic: The Gathering. Débloquez des decks puissants, gagnez des récompenses en jouant, et passez à l'action. Pour joueurs de tous niveaux.

Au cas où vous l'auriez manqué, le chemin vers les appareils mobiles a été long pour Magic: The Gathering Arena. Annoncé quelques années en arrière, le jeu devait alors voir le jour l'année dernière, avant de connaître un report à une date indéterminée.



Aujourd'hui, les nouvelles sont bonnes puisque le jeu proposera une bêta dès demain, dans certains pays. Les développeurs ont donc travaillé pour rendre l'expérience mobile et tactile plaisante, remplaçant ainsi la souris par des boutons sur l'écran.



On a déjà hâte !