Qualcomm prépare une console portable, Nvidia s'occupe de la Switch Pro

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

2

Après Sony, Microsoft, Nintendo, Stadia, Luna... voici un potentiel futur nouvel arrivant dans le monde du gaming. D'après les dernières rumeurs, Qualcomm souhaite se lancer dans ce milieu en proposant un smartphone équipé de leur puce la plus puissante avec des manettes aux extrémités pour proposer une sorte de Qualcomm Switch. Mais Nintendo pourrait le devancer avec une Switch Pro.

Publicité

Une Qualcomm Switch et une Switch Pro ?

C'est un secret de polichinelle, d'ici la fin de l'année, Nintendo devrait sortir une Switch Pro avec des caractéristiques légèrement revue à la hausse. Parmi les nouveautés on devrait retrouver une dalle toujours en 720P mais de 7 pouces contre 6.2" actuellement. On note également une compatibilité 4K pour le dock lorsqu'elle est reliée à une TV mais aussi de l'ajout du mode DLLS qui n'est autre qu'une invention de Nvidia pour augmenter la fréquence d'image et donc proposer un gameplay plus fluide. C'est Bloomberg qui a partagé l'information.

Mais selon les informations d'AndroidPolice, Nintendo pourrait ne pas être le seul à sortir une console nomade. D'après eux, Qualcomm, qui n'est autre qu'un constructeur de puces (Snapdragon) et modems souhaiterait sortir sa propre console de jeux vidéo aux allures de la Switch.



Dans la description, il est expliqué que la machine se composerait des parties externes (manettes) détachables avec un immense smartphone au milieu. Sous l'écran, on retrouverait une puce Snapdragon pour donner un maximum de puissance à la "console" mais aussi une batterie de 6000 mAh. À l'instar de la Swtich, elle pourrait également se connecter à une télé pour profiter du gameplay sur grand écran.



Pour ce qui est de la partie catalogue, cette fois-ci pas moyen de "copier" Nintendo mais l'accès aux jeux sur le Google Play Store grâce à l'implantation d'Android 12 donnerait un premier aperçu de l'utilité de cette console. Pour la suite, un futur partenariat serait envisagé avec l'Epic Games Store.



Pour ce qui est de la date de sortie, on parle ici de début 2022 avec un prix avoisinant les 300 $ tout de même. À voir si cela se concrétise et si les ventes suivent mais il est clair que si Qualcomm compte réellement se lancer sur ce marché, la route est longue et semée d'embuches, aller donc demander à Stadia.