Amazon ajoute des raccourcis sur la télécommande de sa Fire TV Stick 2021

Les services de streaming comme Netflix, Prime Vidéo ou encore Disney+ ont pris une part importante dans notre quotidien. Amazon semble l'avoir compris et a décidé d'inclure des accès directs vers plusieurs services depuis la télécommande de sa Fire TV Stick. Découvrez la nouvelle génération de la clé HDMI connectée d'Amazon !

Fire TV Stick 2021

Vous avez acheté une Fire TV Stick et vous adorez son format "mini", ses performances et la diversité des applications disponibles ? Vous êtes loin d'être le seul !

Amazon est un véritable "killer" sur le marché des clés connectées pour téléviseur, grâce aux prix particulièrement accessibles, la firme de Seattle enchaine les ventes et ne cesse d'innover pour garder cette bonne dynamique.

Amazon vient de mettre en ligne la version 2021 de la Fire TV Stick, actuellement le produit est en précommande, mais la livraison sera prête à partir du 14 avril, date de sortie du nouveau modèle.



Au niveau des caractéristiques, Amazon annonce une puissance supérieure de 50% par rapport au modèle précédent avec un streaming rapide en 1080p !

Vous devez vous demander "à quoi sert la puissance pour regarder des séries sur Netflix ?", bien évidemment cela ne vise pas les services de streaming, mais plutôt les jeux disponibles ou encore la navigation dans le menu et l'ouverture des applications.

Tout sera plus fluide avec la Fire TV Stick 2021 !

Le plus gros changement est probablement par rapport à la télécommande.

Amazon a ajouté plusieurs boutons d'accès direct pour les services de streaming les plus populaires.

Vous aurez un bouton Prime Vidéo, Netflix, Disney+ et Amazon Music. Plus besoin de perdre du temps à chercher l'application dans le menu ou à demander à Alexa d'ouvrir l'application que vous souhaitez.



Au-delà de ces nouveaux boutons, on retrouve les mêmes boutons que la précédente télécommande, le retour au menu, la maison pour revenir à l'écran d'accueil ou encore le play/pause et l'avance/retour rapide.

Cependant, quelques petits changements et ajouts ont été effectué dans la conception de cette nouvelle télécommande. Vous allez désormais retrouver deux touches + et - pour gérer le volume, plus besoin de prendre la télécommande de votre TV !

Le bouton micro pour déclencher Alexa est lui aussi différent, auparavant, c'était un simple micro, désormais, c'est le logo d'Alexa. Une modification qui ne gênera pas les habitués de l'écosystème d'Amazon, mais qui créera peut-être une incompréhension chez les nouveaux clients.



La précommande de la Fire TV Stick 2021 est disponible dès maintenant au tarif de 39,99€. Attention, Amazon annonce une livraison exclusivement en France métropolitaine et à Monaco.

Si vous souhaitez une Fire TV moins cher, vous avez le modèle Stick Lite qui est proposé au prix de 29,99€ avec la livraison Prime.

Pour les plus exigeants et ceux qui veulent le "top du top", Amazon propose une Fire TV Stick 4K Ultra HD au tarif de 44,99€, elle est actuellement en promotion (-25%).