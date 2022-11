Amazon lance une télécommande Alexa Pro avec une fonctionnalité fantastique !

Les télécommandes de boîtiers connectés comme l'Apple TV 4K ou encore des Fire TV d'Amazon ont longtemps fait l'objet de critiques. On a pu entendre qu'elles étaient trop petites, qu'ils manquaient des boutons indispensables... Que ce soit Apple ou Amazon, les retours ont été pris en compte ces dernières années. Chez Apple, on propose désormais une toute nouvelle Siri Remote et chez Amazon, on sort le grand jeu avec une télécommande Alexa Pro qui vient de sortir !

Amazon vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle télécommande baptisé "Alexa Pro", à travers cette initiative, le fabricant cherche à proposer une meilleure expérience utilisateur pour profiter des Fire TV !

L'avantage principal de cette télécommande, c'est qu'elle est capable d'être localisée par une enceinte Echo ou l'application Alexa, il vous suffira de dire la requête "Alexa, trouve ma télécommande" et la nouvelle Alexa Pro se mettra immédiatement à émettre un son afin que vous la retrouviez facilement. Attention tout de même à 2 détails : cela ne fonctionnera que si la Fire TV est en fonctionnement et si la télécommande est à moins de 10 mètres.



L'autre bonne nouvelle, c'est que vous aurez un rétroéclairage qui s'activera automatiquement dès que la télécommande détectera un mouvement. Autrement dit, les boutons s'allumeront uniquement quand vous la prendrez en main, aucun risque que le rétroéclairage vous gêne dans une pièce sombre pendant que vous regardez la télévision !

Autres points forts de cette télécommande Alexa Pro, c'est la mise à disposition de 2 boutons (par les chiffres 1 et 2) qui vous permettront de réaliser vos propres raccourcis. Par exemple, vous pouvez définir l'ouverture d'une application, le lancement d'une chaîne ou même une commande Alexa !

La configuration se fera dans les réglages de votre Fire TV et c'est modifiable autant de fois que vous le souhaiterez.



Amazon propose également un bouton "casque dédié", ce nouveau raccourci présent dans le menu Bluetooth qui s'affiche à l'écran vous permet de jumeler rapidement un casque sans fil. Vous allez pouvoir facilement connecter votre AirPods Max ou tout autre casque/écouteurs capables de se connecter en Bluetooth.

Pour conclure, la télécommande Alexa Pro offre un contrôle total de votre téléviseur, vous pourrez gérer le volume, allumer ou éteindre votre téléviseur... Plus besoin de prendre dans vos mains la télécommande de votre TV, l'Alexa Pro s'occupe de tout grâce à la fonctionnalité HDMI CEC. Bien sûr, il faut que votre téléviseur soit compatible !

Tarif et date de sortie

Dès maintenant, vous pouvez obtenir la télécommande Alexa Pro au tarif de 39,99€. Les abonnés Amazon Prime peuvent bénéficier de la livraison le soir même ou le lendemain.

À noter que le retour est possible jusqu'au 31 janvier 2023, Amazon propose cela dans le cadre des achats de Noël, mais ça marche aussi sur cet article !

