Snapchat veut rivaliser avec TikTok Duets en testant Remix

Bien que Snapchat (v11.20.0.40, 208 Mo, iOS 10.0) semble reprendre du terrain petit à petit, la concurrence avec TikTok et Instagram est toujours aussi rude. Pour se démarquer, les trois réseaux sociaux semblent se copier les uns les autres pour proposer des fonctionnalités similaires.



Cette fois-ci, c'est l'application de photos éphémères qui semble piocher dans les idées du réseau chinois en testant une petite nouveauté du nom de Remix. Les utilisateurs TikTok connaissent bien puisqu'on parle d'une alternative à Duets, permettant de remixer les stories de ses amis.

#Snapchat is working on the possibility of remixing friends' Stories 👀



ℹ️ You can choose between different layouts to create your snap. pic.twitter.com/VJcEtMc9Ea