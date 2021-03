Apple veut intégrer un dispositif haptique dans votre matelas (brevet)

Alors bien sûr, il nous vient directement à l'esprit qu'Apple pourrait lancer un iMatelas dans un avenir proche, mais cela pourrait aussi être un accessoire à installer à un endroit précis de son lit pour obtenir des informations plus précises sur la qualité de son sommeil. Une chose est sûre, c'est que le rachat de Beddit a probablement beaucoup aidé les ingénieurs de l'Apple Park pour développer un tel projet !

Un dispositif haptique dans un matelas peut comprendre un réseau de cellules d'actionnement. Les cellules peuvent être configurées pour s'actionner (par exemple, se dilater, se contracter ou autrement changer de forme) dans une séquence prédéterminée pour fournir des sorties haptiques. Le dispositif haptique dans le matelas peut être configuré pour être placé sous un utilisateur pendant l'utilisation, par exemple entre un utilisateur et un matelas. Les sorties haptiques peuvent être fournies pour aider un utilisateur à se détendre, à déplacer et / ou réveiller un utilisateur, à indiquer des sorties, des alertes ou des notifications au niveau du dispositif haptique dans le lit ou d'un autre dispositif électronique, ou similaire.

Pour cela, Apple ferait appel à un capteur haptique qui viendrait s'installer en plein cœur du matelas. Dans la description de son brevet, Apple décrit les choses avec un langage très technique, ce qui montre que les recherches autour du sujet ont été très loin et ne date pas d'hier :

Comme à son habitude, Apple protège ses avancées technologiques par des dépôts de brevet dans le registre de l'USPTO, c'est à cet endroit qu'on peut apercevoir l es futurs produits Apple ou même les futures fonctionnalités . Si les récents dépôts se sont essentiellement concentré sur l'Apple Car, la firme de Cupertino vient de surprendre tout le monde avec ce brevet qui mentionne un dispositif haptique à l'intérieur d'un matelas ! Comme vous pouvez le voir avec l'Apple Watch et l'iPhone, le suivi du sommeil est quelque chose d'important pour Apple, il faut dire que bien dormir est une base pour être en bonne santé et productif au quotidien. Apple a donc imaginé un système qui permettrait à un matelas de communiquer avec des appareils tiers pour transmettre de précieuses données sur votre nuit de sommeil.

