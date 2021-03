Consumer Reports préfère l’iPhone 12 Pro Max

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Medhi Naitmazi

L'iPhone 12 Pro Max d'Apple fait partie des meilleurs smartphones de 2021 et est carrément le meilleur iPhone de l'année, selon le nouveau classement des smartphones partagé par Consumer Reports. Il s’agit de l’équivalent américain de UFC-Que Choisir en France.

iPhone 12 Pro Max : le meilleur des iPhone

Le processeur A14 surpuissant, l'écran OLED, la triple caméra et la connectivité 5G lui ont valu l'une des meilleures places du classement, Consumer Reports recommandant le 12 Pro Max par rapport aux autres options en raison de la durée de vie de la batterie plus longue, de l'écran plus grand et de la caméra à zoom 2,5x.



Alors que l’iPhone 12 Pro Max vous coûtera 100 € de plus que son petit frère, le 12 Pro, il offre plusieurs heures d'autonomie supplémentaires, un écran légèrement plus grand et un appareil photo avec zoom 2,5x qui vous rapproche de l'action et qui capte mieux la lumière.

D'un autre côté, comme nous l’avions indiqué à sa sortie, la version Max est nettement plus lourde et peut être difficile à utiliser d'une seule main, même pour les personnes aux doigts longs. Si vous vous méfiez des téléphones volumineux, vous serez peut-être plus heureux avec le 12 Pro, voire l’iPhone 12 Mini.



Parmi les autres smartphones de la liste figurent le Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (nommé Meilleur téléphone Android) et le OnePlus Nord N10 5G, qui a remporté les prix du «Meilleur téléphone économique» et du «Meilleur téléphone pour une durée de vie de la batterie d'une journée».



Consumer Reports maintient un classement des meilleurs smartphones du marché selon un certain nombre de critères, et plusieurs iPhones figurent en tête de cette liste, notamment l'iPhone 11, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max.



Apple aura de nouveaux smartphones à venir en 2021, avec les quatre modèles d'iPhone 13 qui sont déjà en préparation. Les iPhone 13 (ou peut-être appelés iPhone 12S) comporteront des puces plus rapides A15, des améliorations de la technologie de la caméra, des affichages de taux de rafraîchissement de 120 Hz pour les modèles haut de gamme, et plus encore, comme une encoche réduite par exemple.