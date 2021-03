La saison 2 de Home Before Dark arrive le 11 juin 2021

Home Before Dark est une série policière familiale basée sur une histoire vraie, et Apple TV+ a confirmé aujourd'hui date de lancement de la deuxième saison sur le service de streaming.

La saison 2 arrive cet été sur Apple TV+

Comme l'a rapporté aujourd'hui Deadline, Apple TV+ relancera sa série dramatique cet été. Selon Apple a daté la saison 2 de Home Before Dark au 11 juin 2021 avec le premier épisode. Ensuite, il faudra attendre les épisodes chaque vendredi.



La deuxième saison semble passionnante. On retrouvera la journaliste Hilde Lasso, interprétée par Brooklynn Prince, alors qu'elle tente d'en savoir plus sur une explosion massive qui s'est produite dans une ferme locale. En cours de route, la jeune Lasso devra affronter une société puissante. Cela représente un danger potentiel non seulement pour sa propre famille, mais aussi pour Erie Harbour, la petite ville où elle vit.

Le scénario est inspiré par l'histoire d'une vraie jeune journaliste nommée Hilde Lysiak.



Jim Sturgess (Across the Universe) revient en tant que père de Lasso. La deuxième saison mettra également en vedette Kylie Rogers (Yellowstone), Joelle Carter (Justified), Aziza Scott (The Fosters) et Abby Miller (The Sinner), entre autres.



Pour le moment, la firme de Cupertino n'a pas diffusé de bande-annonce, mais avec la date de la première de la saison deux fixée, nous devrions y avoir droit assez rapidement. Avez-vous regardé la première saison ? Si non, c'est le moment de vous lancer sur Apple TV Plus.