Une Apple Watch 7 améliorée pour la natation ?

Il y a 8 heures

Medhi Naitmazi

Apple travaillerait sur de nouvelles fonctionnalités de suivi de la natation sur l'Apple Watch, selon un nouveau rapport. Ces nouveautés seraient bien potentiellement exclusives à l'Apple Watch Series 7 à venir en septembre prochain.

Une Apple Watch 7 plus orientée vers les nageurs

Cette information est venue comme un cheveu sur la soupe dans l'article d'hier signé Mark Gurman de Bloomberg concernant un nouveau modèle robuste d'Apple Watch qui pourrait être lancé plus tard en 2021 ou en 2022.



On pouvait notamment lire :

Apple travaille également sur de nouvelles fonctionnalités de suivi de la natation pour l'Apple Watch.

Malheureusement, aucune information supplémentaire n'a été fournie, nous ne pouvons donc que spéculer sur ce qu'a prévu Apple. Le suivi de la natation est disponible dans l'application Exercice sur l'Apple Watch depuis les modèles de la Series 2, un modèle qui a été le premier à être officiellement résistant à l'eau. Les mises à jour logicielles ultérieures ont rendu la fonctionnalité plus polyvalente avec de nombreux sports pris en charge.



Avec le suivi de la natation, votre Apple Watch peut compter les longueurs que vous faites dans une piscine et suivre votre nage en eau libre, ainsi que d'afficher les temps de division, les séries et d'autres mesures dans l'application Forme sur l'iPhone.

Système d'éjection de l'eau d'une Apple Watch

Les améliorations prévues ne semblent pas forcément évidentes, Apple pouvant décider d'améliorer watchOS 8 avec de nouveaux algorithmes ou bien intégrer des capteurs supplémentaires. Dans le premier cas, ce sera alors une ouverture possible aux précédentes Apple Watch qui utilisent actuellement les données fournies par le GPS embarqué, l’accéléromètre et les capteurs de fréquence cardiaque pour suivre au mieux le sport aquatique.



Selon nous, il s'agirait plutôt de l'Apple Watch 7 pour les baroudeurs nous parlions hier, avec des capacités plus extrêmes comme la résistance à l'eau jusqu'à 200 mètres ainsi que des solutions techniques internes pour éviter les pannes et autres dysfonctionnements. Actuellement l'Apple Watch 6 est garantie pour une immersion jusqu'à 50 mètres.



Rendez-vous début septembre pour découvrir la nouvelle Apple Watch 2021 ainsi que les iPhone 13 et iPhone 13 Pro.