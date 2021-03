Crash Bandicoot On the Run a été téléchargé 8 millions de fois en 24h !

Hier à 18:20

Medhi Naitmazi

3

Crash Bandicoot: On the Run a comptabilité 8,1 millions de téléchargements en 24 heures seulement après son lancement officiel le 25 mars 2021. Nous étions les premiers à vous faire part de sa sortie dès le 23 mars, soit deux jours avant ses débuts officiels.



Publicité

Crash Bandicoot: On the Run s'offre déjà un record

Ce nombre très impressionnant a été partagé par Sensor Tower, la société d'analyse des magasins d'application. Selon le rapport, le runner développé par King avait déjà enregistré 3,3 millions d'installations lors de sa mise en ligne sur iOS anticipée dans certains territoires à partir du 23 mars. Cela veut dire que le premier jeu mobile de Crash a déjà atteint environ 11,4 millions de téléchargements.

Le 25 mars, le titre s'est classé premier pour les téléchargements de jeux iPhone dans 82 pays et numéro un pour les téléchargements globaux d'applications iPhone dans 48 pays. Crash Bandicoot a également dominé les classements sur Google Play pour les jeux les plus téléchargés dans 31 pays, ainsi que la première place pour l'ensemble des applications téléchargées dans six pays.



Dès sa sortie anticipée, Crash Bandicoot On The Run a pris d'assaut les top iOS en s'affichant sur la première place dans la catégorie des jeux iPhone dans 91 pays.



À titre de comparaison, King a lancé Candy Crush Friends Saga en 2018, qui avait généré 1,4 million de téléchargements depuis l'App Store et Google Play au cours de la même période. Même le gargantuesque Pokémon GO, n'a géré que 4,5 millions d'installations le jour du lancement en 2016 (même s'il n'était disponible que dans un nombre limité de pays).

Publicité

Fait intéressant, la plate-forme d'analyse d'applications App Annie a également partagé des données sur le premier jeu 100% mobile de la franchise, avec un nombre d'installations légèrement plus élevé à environ 9,1 millions sur les huit principaux marchés. Cela comprend le Brésil, le Mexique, l'Italie, la Russie, la France, l'Allemagne, l'Espagne et les États-Unis, ces derniers contribuant pour 2,6 millions (28,5 pour cent) à ce chiffre. Crash se classe juste derrière des monstres comme PUBG Mobile, Fortnite ou COD Mobile. Rien que cela.



Lexi Sydow, responsable des analyses marketing chez App Annie, a déclaré :

Crash Bandicoot: On the Run est bien placé pour exploiter la reconnaissance de sa marque - en tirant particulièrement parti de la nostalgie des milléniaux qui ont grandi en jouant à la version originale de la Playstation de 1996 et aux jeux ultérieurs de la franchise - avec l'attrait et la distribution modernes du jeu mobile.

Pour en revenir au jeu lui-même, nombreux sont ceux, nous y compris, qui l'on trouvé trop simpliste et trop freemium. Le studio King a confirmé que la trilogie de N. Sane était "trop ​​détaillée pour réussir sur le petit écran mobile". Nous ne sommes évidemment pas d'accord, le gameplay et le level design original pourraient tout à fait convenir à nos smartphones et tablettes modernes.



Qu'en pensez-vous ? Faites-vous partie des premiers utilisateurs ?

Publicité

Télécharger le jeu gratuit Crash Bandicoot: On the Run!