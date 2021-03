Promo sur l'iPhone 12 Pro Max d'Apple (- 200€)

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

C'est le plus grand, le plus cher, mais étonnamment le plus plébiscité des iPhone 2020. Il s'agit de l'iPhone 12 Pro Max qui continue de cartonner malgré un tarif élevé. Et si les promotions sont rares, voici quelques liens utiles pour l'acquérir au meilleur prix.



L'iPhone 12 Pro Max démarre normalement à 1 259€ en version 128 Go, on peut le trouver jusqu'à 200€ moins cher.

iPhone 12 Pro Max : le meilleur smartphone Apple

Comme avez pu le constater à plusieurs reprises, l'iPhone 12 Pro Max et son écran géant de 6,7 pouces OLED ont été récompensés à plusieurs reprises, que ce soit par les associations comme Consumer Reports, par les critiques spécialisées ou bien par les utilisateurs. Ses atouts ? Une qualité de fabrication inégalée, un confort visuel de premier plan, des performances au-dessus du lot, la 5G et un appareil photo très pointu, notamment en basse lumière.



Et pour ceux qui hésitent avec le modèle d'en-dessous, voir même avec l'iPhone 12 classique, consultez notre comparatif entre les iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Mais pour faire simple, voici les différences principales entre les deux gammes.



Le 12 Pro garde l'avantage sur :

un stockage de 128 Go de base

une finition acier (contre aluminium)

une autonomie plus conséquente

un troisième appareil photo (téléobjectif, en version améliorée sur le Pro Max)

un scanner Lidar.

Pour le reste, tout est identique comme la puce A14 Bionic, le modem 5G, le WiFi 6, le Bluetooth 5.0, l'écran OLED, le nouveau design, la finesse, etc.

Attention toutefois, le Pro Max est devenu trop grand pour certaines mains.

iPhone 12 Pro Max en promotion

