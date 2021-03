Apple paye des congés à ceux qui vont se faire vacciner

Hier à 21:21

Medhi Naitmazi

Pour encourager ses employés à se faire vacciner contre le COVID-19, Apple leur offre carrément des congés payés pour les rendez-vous médicaux relatifs ainsi que des congés de maladie payés pour ceux qui subissent des effets secondaires, rapporte Bloomberg.

Apple veut accélérer les injections

Apple ne fournit ni le vaccin, ni le personnel pour se faire vacciner. Mais la firme pousse ses équipes à aller se faire inoculer dans les installations médicales de leur État. Et la société de Tim Cook a eu une bonne idée.



Depuis le printemps dernier, les campus d'Apple à Cupertino, en Californie et dans d'autres villes ont été en grande partie fermés, la plupart des employés travaillant à domicile. Les Apple store du monde entier ont également été fermés pendant la majeure partie de l'année.

Derrière ce "cadeau", se cache évidemment un avantage pour l'entreprise. Les vaccins accéléreront la réouverture des campus d'Apple et permettront aux employés de reprendre le travail en groupe plus tôt. Le PDG d'Apple, Tim Cook, a déclaré dans une interview en mars qu'il avait hâte que le télétravail total s'arrête. Cook a déclaré que les gens doivent être ensemble pour retrouver pleinement la collaboration et l'innovation.

L'innovation n'est pas toujours une activité planifiée. Elle se heurte au cours de la journée et fait avancer une idée que vous venez d'avoir. Et vous avez vraiment besoin d'être ensemble pour le faire.

Cook a déclaré en mars qu'Apple n'avait pas de date de retour au travail ferme pour les employés, mais en Californie, où sont situés les deux principaux campus d'Apple, toutes les personnes de plus de 16 ans pourront se faire vacciner à partir du 15 avril. Le personnel pourrait alors retourner sur les campus dès juin.



Les employés des magasins de la marque ont repris le travail car tous les Apple Store aux États-Unis ont rouvert leurs portes depuis le 1er mars (et une bonne partie dans le monde), mais la plupart des ingénieurs de l'entreprise travaillent toujours à domicile.



Qui est impatient de retrouver une vie normale parmi vous ?