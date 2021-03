League of Legends: Wild Rift : notre avis sur la bêta

L'année dernière, Riot Games, durant un évènement spécial pour les 10 ans du jeu League of Legends, avait fait une belle annonce pour les fans de ce dernier. En effet, un jeu du nom de League of Legends: Wild Rift allait voir le jour en 2021 sur consoles, mais également sur les appareils iOS et Android.

Depuis, la bêta a été lancée en France (en décembre), permettant ainsi de voir à quoi ressemblera le jeu, mais également d'avoir de premières impressions.

League of Legends Wild Rift est impressionnant

Allons droit au but : le jeu est bon, très bon même ! Revenons aux bases de la licence : on parle d'un MOBA mettant en scène des batailles en 5v5 contrôlant tous un personnage qui possède des caractéristiques qui lui sont propres. La version mobile est proche, voire quasi similaire à sa grande soeur, offrant ainsi une expérience assez dingue sur les écrans tactiles.



Pourtant, il s'agit d'un pari risque de la part de Riot Games, puisque les développeurs ont repris tout de zéro pour l'occasion. De ce fait, ils proposent un nouveau contenu exclusif qui comprend à la fois des skins aux mobiles et de champions disponibles uniquement sur nos mobiles.

Ici, vous n'êtes pas obligé de dépenser des sommes folles pour acquérir à nouveau les héros puisque Riot a lancé un programme nommé Rift-to-Rift Rewards. Vous serez ainsi récompensé pour l'argent dépensé sur la version PC, mais également au temps passé sur le jeu.



La conversion des commandes du clavier et de la souris est apparemment excellente, avec notamment un système à double stick-ish, avec un joystick virtuel à gauche pour déplacer votre personnage et une série de boutons multifonctions à droite pour contrôler les capacités de votre champion.



Si vous aimez LoL, vous allez adorer la version Wild Rift pour smartphones et tablettes.





