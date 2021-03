Netflix : des séries animées japonaises vont arriver en masse pour 2021

Hier à 20:00

Julien Russo

6



Il n'y a qu'à voir sur les posts des réseaux sociaux, Netflix est envahi par les demandes pour ajouter des séries animées japonaises. En tête des requêtes on retrouve bien évidemment One Piece, la série animée est ultra populaire auprès des jeunes, mais aussi très difficile à obtenir les droits. Heureusement, c'est loin d'être la seule série animée japonaise, il y en a plein d'autres et Netflix compte bien faire plaisir à ses abonnés en 2021 !

Publicité

Netflix confirme son ambition de lancer environ 40 nouveaux animés en 2021

L'Attaque des Titans, Bleach, Vampire Knight, Great Pretender... Si vous êtes un habitué des animés japonais, ces noms vous parlent probablement !

Bonne nouvelle, Netflix a décidé de bouleverser ses acquisitions de droits en 2021 pour se concentrer sur les animés venant du Japon, c'est ce qu'a annoncé le leader du streaming lors de l'AnimeJapan 2021.

Netflix est conscient que ce marché peut générer une tonne de nouveaux abonnements, il n'y a qu'à voir le chiffre d'affaires des animés japonais en 2020 pour comprendre le potentiel, il est évalué à 23 milliards de dollars selon Bloomberg.



Si la tendance est omniprésente au Japon avec une forte audience pour ces programmes, en Europe et aux États-Unis, les animés japonais ne cessent d'attirer les adolescents qui ne parlent que de ça entre eux.

En procédant à l'acquisition de séries animées japonaises, Netflix pourrait même attaquer Disney+ sur un terrain sur lequel ne s'est pas du tout investi le groupe.

Alors à quoi s'attendre pour les ajouts dans le catalogue de Netflix en 2021 ?

Environ 40 nouveaux animés vont débarquer, on retrouvera dans cette longue liste : Yazuke, Resident Evil Infinite Darkness, The Way of the Househusband ou encore l'adaptation de Record of Ragnarok.

Vous pouvez déjà retrouver Dota Dragon's Blood, il s'agit d'une nouvelle série animée adaptée du jeu vidéo "Dota 2". Vous suivez l'histoire de Davion, un célèbre chevalier qui n'a qu'un objectif : débarrasser le monde du fléau qui le mine. Davion va se retrouver en plein cœur d'une série d'événements qu'il va avoir du mal à maîtriser et qui vont prendre une ampleur phénoménale.

Ce nouveau programme est créé par le studio d'animation coréen Mir, qui est à l'origine de Voltron : le défenseur légendaire ou encore Kipo et l'âge des Animonstres.

La première saison composée de 8 épisodes est déjà disponible dans le catalogue français de Netflix.



Dans une récente interview, Taiki Sakurai, producteur en chef d'anime chez Netflix a admis que la croissance de Netflix est directement liée à l'ajout de nouveaux animés.

Le géant du streaming reste dans une démarche d'être la "destination" préférée des amateurs d'anime japonais avec la promesse de toujours ajouter des contenus de haute qualité.