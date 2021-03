Tim Cook et le chancelier autrichien ont parlé de l'Europe numérique sur FaceTime

Quand on est le Chief Executive Officer (CEO) d'une grande entreprise comme Apple, on est souvent invité à échanger avec des hommes d'États. Tim Cook a eu l'occasion de discuter il y a quelques jours avec Sebastian Kurz, le président du Parti populaire autrichien (ÖVP), mais aussi le chancelier fédéral d'Autriche. Les deux hommes ont discuté de "l'Europe numérique".

Il fut un temps où Tim Cook aurait pris un jet privé pour se rendre en Autriche et rencontrer le chancelier, mais vu la crise sanitaire qui a repris une nouvelle ampleur, Cook en a conclu que c'était mieux de garder les distances.

Le CEO d'Apple a donc organisé une conférence vidéo avec Kurz par FaceTime, le sujet de discussion était centré autour de la pandémie qui sévit dans le monde, mais aussi sur l'infrastructure numérique en Autriche et dans toute l'Europe.

Quasiment aucun détail n'a fuité, mais on sait que le chancelier autrichien a été ravi de cet échange avec le CEO d'Apple.

Il a déclaré sur Twitter :

Merci Tim Cook pour avoir pris le temps de poursuivre nos discussions sur la numérisation et les tendances technologiques. Alors que nous prévoyons de mieux revenir de la crise actuelle du Covid-19, le renforcement de notre infrastructure et de nos capacités numériques sera essentiel pour l'Autriche et l'UE.