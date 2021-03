Elon Musk pense que TSLA sera bientôt plus valorisé que AAPL

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir



Le fantasque Elon Musk n'y va pas avec le dos de la cuillère. Pour le patron de Tesla, sa société va bientôt dépasser Apple et devenir l'entreprise la plus valorisée au monde. Pour vous en convaincre, l'homme le plus riche du monde a publié le calendrier prévisionnel de la capitalisation boursière sur Twitter, avant de retirer le tweet. Logique, étant donné qu'il a une nouvelle fois enfreint les règles éthiques de Wall Street.

Publicité

Comment booster l'action d'une entreprise, par Elon Musk

Vendredi dernier, Elon Musk a réalisé une sortie dont il a le secret sur le réseau social de l'oiseau bleu. En quelques mots, Musk a laissé plané le doute sur une progression fulgurante de l'action TSLA dans les mois à venir, dépassant même Apple et ses 2000 milliards de dollars de valorisation.



En répondant à un utilisateur, l'homme d'affaires a tout simplement annoncé :

@elonmusk on his DELETED TWEET suggesting Tesla could be the biggest company "probably within a few months" $TSLA pic.twitter.com/CP8vtLG8A3 — Andrew ● (@A_Contos1) March 26, 2021

Je pense qu'il y a >0% de chances que Tesla soit la plus grande entreprise.



Probablement, dans quelques mois.

A date, Tesla vaut environ 30 % de la capitalisation boursière d'Apple avec environ 600 milliards, et est plutôt sur une période creuse après avoir atteint les 800 milliards début 2021.



Mieux, pour être encore plus crédible, Elon Musk a publié des informations confidentielles sur la santé économique de Tesla. Une réaction pas très éthique qui pourrait lui causer du tord. Musk pourrait être accusé de vouloir manipuler la bourse, comme ce fut le cas par le passé. Ou alors, c'est un geste très malin qui ne fait que conforter la hype autour de la marque de voitures électriques numéro un.

Publicité





Bien évidemment, il n'en fallait pas plus pour que plusieurs internautes fassent des captures d'écran. La SEC, Securities and Exchange Commission, pourrait une nouvelle fois obliger Elon Musk à démissionner et lui infliger une amende de plusieurs dizaines de millions de dollars, comme en 2018. À l'époque, le fondateur de Tesla s'était pourtant engager à ne plus poster ce genre d'informations...