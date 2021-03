Armv9 : la nouvelle architecture de puce qui profitera à Apple

C’est un tournant majeur que vient d’annoncer la société britannique ARM. Le spécialiste de la conception de puces mobiles a levé le voile sur la nouvelle architecture Armv9 qui va remplacer rapidement celle qui sert notamment de base aux processeurs Apple depuis 10 ans, Armv8.



Cette nouveauté va concerner 300 milliards de puces selon les dires de la société, avec en priorité les smartphones.

ARM annonce la nouvelle architecture de puces Armv9

Les nouveautés des processeurs Armv9 sont nombreuses avec en premier lieu, actualité oblige, la nouvelle architecture Confidential Compute Architecture qui permet de mettre en œuvre un nouveau concept de « Realms ». Concrètement, il s’agit de séparer l’exécution du code d’une app pour protéger les donnés et le code d’éventuelles attaques extérieures. En gros, chaque logiciel aura son propre environnement de traitement.



On trouve également la technologie Scalable Vector Extensions (SVE) dans les nouvelles puces Armv9. Développée en partenariat avec Fujitsu, elle est notamment utilisée par le superordinateur le plus rapide du monde. Arm explique que cette évolution va permettre un gain de calcul dans les charges lourdes comme les données 5G, le machine learning, la réalité augmentée et la réalité virtuelle notamment.

Au global, ARM promet des performances accrues de plus de 30% sur les deux prochaines générations, ce qui signifie qu’il reste une énorme marge de progression. La firme britannique qui travaille avec les plus grands comme Apple donc mais aussi Google, Nvidia, Foxconn, Tsmc et autre, a déjà un calendrier d’optimisations logicielles et matérielles pour optimiser sa nouvelle architecture Armv9.



Enfin, la question qui nous intéresse le plus, à savoir quand est-ce que nous pourrons en profiter sur iPhone, iPad et même sur Mac avec Apple Silicon. Arm n’a pas fourni de date précise mais il faudra attendre fin 2021 pour voir les nouveaux processeurs arriver sur le marché. C’est donc probablement la puce A16 d’Apple pour les iPhone 13S ou iPhone 14 selon la dénomination commerciale choisie par les équipes de Tim Cook.