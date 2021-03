Instagram lance la fonctionnalité «Remix» pour Reels

Il y a encore du nouveau du côté de l'application Instagram (v181.0, 159 Mo, iOS 12.0), et très honnêtement, ce serait inquiétant que ce ne soit pas le cas au moins une fois par semaine. Cette dernière update semble s'inspirer une nouvelle fois du réseau social en vogue, TikTok, en proposant une fonctionnalité du nom de Remix, à destination de sa page Reels.



Il faut dire que cette dernière était disponible depuis quelques semaines en bêta chez plusieurs utilisateurs.

Il semblerait qu'Instagram continue de s'inspirer des fonctionnalités de TikTok, pour finalement lui ressembler totalement, puisque la dernière option manquante est désormais disponible pour tous. Pour faire simple, l'arrivée de Remix pour Reels n'est autre qu'une copie de Duets où il est possible de réagir ou interagir avec la vidéo d’une autre personne tout en y ajoutant un peu de créativité.

Re-re-re-remix 🤩



Now you can use the Remix feature in Reels to create your own reel next to one that already exists 🎭



Whether you’re capturing your reaction, responding to friends or bringing your own magic to trends, Remix is another way to collab on Instagram ✨ pic.twitter.com/eU8x74Q3yf