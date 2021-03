Mark Gurman : Apple va présenter son casque AR/VR sur scène en 2021

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Mardi, Apple a annoncé ce qui sera sa cinquième conférence virtuelle consécutive et l'un de ses événements les plus importants de l'année : la Conférence mondiale des développeurs de juin 2021. Aussi appelée la WWDC 21.



Mais cette année, il pourrait y avoir une grosse surprise un peu plus tard.

La WWDC est très importante pour Apple

C’est l’événement où Apple présentera des mises à jour pour iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, macOS 12 et watchOS 8, les plates-formes logicielles qui sont à la base de tous les principaux appareils de la société. Ces changements annuels donnent aux utilisateurs des raisons d'acheter de nouveaux iPhones et de rester "enfermés" dans l'écosystème. Ils poussent également les développeurs à créer de nouvelles applications qui inciteront les gens à revenir sur l'App Store, un autre générateur de revenus clé.



Pour la deuxième année consécutive, l'événement n'accueillera aucun développeur sur site, à San Jose ou à San Francisco. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple espère que la WWDC 2021 sera sa dernière conférence des développeurs dans un format purement numérique - et que le retour aux événements médiatiques en personne commencera au début de l'année prochaine. L'entreprise fabrique du matériel : elle souhaite que les participants, ainsi qu'un plus grand nombre de ses employés, reviennent en personne pour utiliser, tester et parler de ses produits.

A tous égards, la WWDC virtuelle de l’année dernière a été un succès. Mais les rassemblements d'Apple dans le monde réel rassemblent des dizaines ou des centaines de journalistes dans une même pièce, garantissant essentiellement que la couverture de l'annonce peut être chorégraphiée par Apple selon des spécifications rigoureuses. De la façon dont l'éclairage brille sur les produits au moment exact où les membres des médias sont amenés dans une zone pratique pour une première découverte des gadgets, tout est parfaitement conçu pour aider le monde à voir les annonces d'Apple comme Apple veut qu'elles soient vues.

© concept de casque Apple signé Antonio DaRosa

Le casque MR avant les Apple Glass ?

Au cours des prochains mois, selon Gurman, la société va annoncer un casque de réalité mixte, son premier nouvel appareil majeur depuis 2015 et l'Apple Watch. Apple ne voudra pas faire une annonce aussi critique lors d'un événement en ligne. Il veut des employés, des médias, ses partenaires et développeurs dans la salle.



Dans ce sens, Apple travaille activement afin que ses principaux ingénieurs reviennent au bureau. Travailler à domicile présente certains avantages, mais une voiture, le prochain iPhone, les futurs haut-parleurs intelligents et les nouveaux écouteurs ne peuvent pas être conçus, fabriqués et testés à partir d'une table de cuisine.



Déjà, certains ingénieurs sont de retour au siège de l’entreprise à certaines heures et certains jours. Apple espère un retour pratiquement complet dès juin. Il encourage également les employés à se faire vacciner, en leur offrant des congés payés pour leur rendez-vous médicaux ainsi que pour les effets secondaires.



Une fois que les réunions de groupe seront à nouveau réalisables, Guman espère qu'Apple conservera tout de même une partie des présentations réalisées pendant la pandémie avec des interventions de cadres plus variés et des focus sur certains éléments de conception. Mais même si tout a parfaitement fonctionné, l'entreprise la plus valorisée au monde veut revenir au contact physique le plus vite possible.



Vous pensez qu'Apple va présenter son casque de réalité mixte à la rentrée 2021, en même temps que les iPhone 13 ?