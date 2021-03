Le premier MacBook Pro 13 pouces avec écran Retina devient obsolète

Hier à 21:28 (Màj hier à 21:28)

Guillaume Gabriel

Réagir



Petit coup de vieux aujourd'hui avec une petite brève pour vous signaler que le premier MacBook Pro 13 pouces d'Apple avec écran Retina est désormais classé comme "obsolète". Sorti à la fin de l'année 2012, ce dernier avait marqué un tournant dans l'écosystème de la Pomme, proposant une qualité d'écran époustouflante.

Publicité

Le premier MacBook Pro 13 pouces obsolète

L'histoire d'amour entre les MacBook et l'écran Retina a débuté au milieu de l'année 2012, la technologie s'invitant sur la version Pro en 15 pouces dans un premier temps. Quelques semaines plus tard, juste avant les fêtes de fin d'année, ce fut au tour de la version 13 pouces du MacBook Pro de se voir greffer de l'écran Retina.



Et aujourd'hui, c'est ce dernier qui vient officiellement d'être listé comme étant obsolète, ne pouvant plus recevoir de service matériel d'Apple ou de ses fournisseurs de services.