Bons plans iOS : Hyper Light Drifter, 7 Stories, 3D Scanner App

Hier à 21:35 (Màj hier à 21:35)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Hyper Light Drifter, 7 Stories. L'occasion d'économiser 55,4€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

3D Scanner App (App, iPhone / iPad, v1.3, 62 Mo, iOS 13.0, SUN TEAME PTE. LTD.) passe de 10,99 € à gratuit. Incroyable opportunité de faire des scans 3D via votre iPhone ou iPad! Concepteurs 3D, développeurs de jeux et d'applications, création de visites virtuelles 3D, numérisation pour l'impression 3D et tous ceux qui s'intéressent à la numérisation 3D.



Vous pouvez scanner ce que vous voulez. Utilisez la caméra TrueDepth pour numériser des objets en détail tels que des jouets, des modèles, des meubles, etc. Choisissez parmi les variations de numérisation de couleur ou non, de nuage de points ou de maillage complet. Utilisez la caméra LiDar pour scanner le monde, les appartements, les bâtiments et plus encore.



D'excellents résultats





Barter (App, iPhone / iPad, v1.0.8, 16 Mo, iOS 14.0, Pearce Media Limited) passe de 3,49 € à gratuit. Barter vous permet de visualiser rapidement les ventes de l'App Store dans une série de widgets. Consultez les chiffres de vente quotidiens ou mensuels.



Des graphiques complémentaires sont également disponibles. C'est une application simple et sans fioritures pour les développeurs en déplacement.



Pratique pour les développeurs





Windy (App, iPhone / iPad, v5.0.3, 96 Mo, iOS 8.0, Franz Bruckhoff) passe de 2,29 € à gratuit.

Une collection de sons stéréoscopiques en 3D à écouter pour se détendre et s'endormir.



Dormez, détendez-vous, méditez et concentrez-vous mieux avec Windy car l'appli masque le bruit indésirable. Vos oreilles adoreront Windy parce qu'elle joue sons de grande qualité pour les écouteurs stéréo et vous pouvez mélanger des sons naturels supplémentaires.



Les + : Unique

Bien réalisée





Megalodon (App, iPhone / iPad, v1.0, 57 Mo, iOS 11.0, WORLD OF DINOSAURS) passe de 1,09 € à gratuit. Plongez dans les mers anciennes pour découvrir le plus grand et le plus terrifiant des requins. Megalodon est une mini application AR sur C. megalodon, le requin éteint. Vous en apprendrez davantage sur ce requin bizarre à travers les diapositives qui regorgent d'informations complètes sur Megalodon.



Pendant ce temps, il y a une image 3D de la mâchoire d'un Megalodon, que vous pouvez faire pivoter dans n'importe quelle direction pour l'afficher sous plusieurs angles, ou vous pouvez la voir en réalité augmentée (RA) pour voir sa taille. Assurez-vous de lire le texte expliquant comment ce requin le plus terrifiant a eu la morsure la plus forte.



L'expérience incroyable de RA de l'application améliore également l'expérience d'apprentissage des utilisateurs. en un clin d'œil, vous trouverez Megalodon nageant juste à côté de votre bureau. Si vos amis ne vous croient pas, prenez une photo et envoyez-la-leur!



De quoi apprendre en s'amusant





Jeux gratuits iOS :

Ocmo (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.19, 541 Mo, iOS 10.0, Team Ocmo) passe de 5,49 € à gratuit. Ocmo est un jeu de plateforme et de corde ninja récompensé qui met au défi les joueurs, même les plus aguerris. Les mouvements fluides, le gameplay basé sur la physique et les commandes précises donnent une impression unique de liberté et de fluidité.



Survivez à 80 niveaux dangereux qui comprennent des secrets et des combats de boss. Établissez de nouveaux records et partagez vos vidéos de speedrun. Balancez-vous dans les niveaux à l'aide de vos tentacules en utilisant la vitesse à bon escient.



Les + : Ça défoule

C'est beau

Le concept <3





Shadowmatic (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.5, 394 Mo, iOS 8.0, TRIADA Studio) passe de 4,49 € à gratuit. Le super jeu de casse-tête Shadowmatic, récompensé par Apple avec un Apple Design Award en 2015 est en promotion temporaire !



Développé par TRIADA Studio, Shadowmatic propose de manipuler des objets abstraits afin de reconnaître des silhouettes concrètes dans leur ombre projetée au mur. Un jeu relaxant qui vous emmènera dans 9 pièces aux ambiances musicales et graphiques différentes.



Le concept du jeu





Pancak3r (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.2, 55 Mo, iOS 9.0, Hugh Trotter) passe de 2,29 € à gratuit. Empilez les crêpes aussi haut que possible dans Pancak3r en faisant glisser l'assiette d'avant en arrière pour les attraper au fur et à mesure qu'elles tombent. Choisissez parmi plus de dix skins différents.



Voyez comment votre meilleur score se cumule avec vos amis sur Game Center. Pancak3r est facile à apprendre mais difficile à maîtriser.



Un bon jeu d'arcade pour challenger vos amis





7 Stories (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v2.2.2, 57 Mo, iOS 9.0, Smashware) passe de 2,29 € à gratuit. Dispersés à travers les terres existent quatre orbes, chacun imprégné de la puissance des éléments. La légende dit que quiconque trouve les orbes recevra un pouvoir incommensurable et héritera du royaume.



Choisissez l'un des sept personnages et partez à la recherche des orbes pour réclamer le trône. Le jeu est sorti à l'origine en 2011, mais ses graphismes et animations ont été mis à jour pour les appareils modernes.



Pour les amateurs d'aventure





Promotions iOS :

Dead Cells (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.7, 863 Mo, iOS 12.0, Playdigious) passe de 8,99 € à 5,49 €. Incarnez une expérience alchimique ratée et explorez le château tentaculaire en perpétuel changement pour découvrir ce qui a bien pu se passer sur cette île sinistre... Enfin, en supposant que vous parveniez à vaincre ses gardiens.



Dead Cells est un roguevania mêlant action et plateforme qui exigera une maîtrise de son combat nerveux en 2D à l'aide d'une grande variété d'armes et compétences contre des ennemis et boss impitoyables.



Un try and die de grande qualité !



Une des références des jeux de plateforme





Stardew Valley (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.4.5.153, 350 Mo, iOS 10.0, Chucklefish Limited) passe de 8,99 € à 4,49 €. Stardew Valley est un jeu de type Harvest Moon qui consiste à gérer sa ferme sous divers angles qui vont vous tenir en haleine des heures durant. En effet, outre planter des cultures, les arroser puis les récolter, ou encore investir, le gameplay regorge de possibilités avec de l'artisanat, de l'aventure, des relations, de l'exploration, de la pêche, etc.



A chaque fois, on se pose la question de l'utilité de ses actions et de ce que cela peut nous apporter à tous les niveaux.



Les + : L'un des meilleurs jeux de 2018

Des mises à jour régulières

Un look rétro superbe





Very Little Nightmares (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.2.0, 1,6 Go, iOS 12.0, BANDAI NAMCO Entertainment Eur...) passe de 7,99 € à 3,49 €. Entre dans le monde de Very Little Nightmares, un jeu d'aventure et de réflexion dans un univers aussi mignon que terrifiant.



Aide la fille au ciré jaune à survivre et à s'échapper de cette maison hostile.



Dès son réveil, tu devras la guider à travers chaque pièce de cette étrange demeure. Quel terrible destin que de tomber dans un endroit où tout souhaite ta mort !



Dès son réveil, tu devras la guider à travers chaque pièce de cette étrange demeure. Quel terrible destin que de tomber dans un endroit où tout souhaite ta mort !

Sa vie repose entre tes mains : évite les ennemis et trouve la solution à de curieuses énigmes pour enfin percer les secrets de cette lugubre maison.