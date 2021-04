Facebook va mettre en avant vos amis qui ont été vaccinés

Il n'y a pas qu'en France où on est divisé à propos du vaccin Covid-19, aux États-Unis certains sont prêts à tout pour se faire vacciner et d'autres rejettent systématiquement l'idée. Comme à son habitude, Facebook a décidé d'activer le "mode bienveillance" et va motiver ses utilisateurs à aller se faire vacciner. Pour cela, une technique très intelligente a été trouvée.

Facebook va vous montrer vos amis qui ont été vaccinés

La persuasion est un art, d'après le mathématicien et philosophe Blaise Pascal, il existe une multitude d'astuces pour faire changer d'avis quelqu'un qui a pris une décision. L'une des plus populaires, s'appelle la "preuve sociale", l'objectif est de donner la sensation à une personne que ce choix est le bon en lui montrant que d'autres l'ont déjà fait.

Cette stratégie qui peut s'apparenter à une manipulation mentale a pour but de mettre en avant des personnes qui ont déjà tenté l'expérience et qui ont été jusqu'au bout.

Au quotidien, nous sommes confrontés en permanence à cette technique de persuasion, c'est le cas sur les sites de e-commerce quand les avis des clients nous poussent à cliquer sur le bouton "valider la commande".



La preuve sociale est efficace, mais elle l'est encore plus quand c'est un proche qui approuve !

Aux États-Unis, comme dans la majorité des pays dans le monde, le vaccin contre la Covid-19 n'est pas obligatoire, chacun est libre de le faire ou de le refuser. Si les gouvernements commencent à inciter leur population à dire "Oui" au vaccin, les géants du net s'y mettent aussi.

Dans un récent communiqué, le groupe de Mark Zuckerberg a indiqué lancer une nouvelle fonctionnalité sur la version web et mobile de Facebook.

Vous allez prochainement avoir une visibilité sur vos amis qui ont été vaccinés. Dès qu'un utilisateur entrera l'information sur son compte, il aura un petit badge sur sa photo de profil qui indiquera qu'il a été vacciné !

Facebook reconnait que cette technique permet d'obtenir des résultats : "Nous savons que les gens sont plus enclins à se faire vacciner lorsqu’ils voient que de nombreuses personnes en qui ils ont confiance le font".



Le réseau social explique avoir développé ces nouvelles mentions en collaboration avec le ministère américain de la Santé, les services sociaux (HHS) et les Centers of Diesease Control and Prevention (CDC).

La mention "J'ai eu mon vaccin contre le Covid-19" sera directement sur votre photo de profil, ce qui signifiera que les autres utilisateurs la verront partout. Sur leur fil d'actualité, si vous postez un commentaire sur une publication, en story...

Pour l'instant, Facebook parle que des États-Unis dans son communiqué, mais il y a fort à parier que cette nouveauté s'élargit à l'international puisque le réseau social affirme être en étroite collaboration avec les autorités sanitaires mondiales.

