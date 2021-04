Tim Cook choqué par les réactions contre la confidentialité d'iOS 14

Dans un aperçu d'une interview avec Kara Swisher du New York Times, à paraître le lundi 5 avril, le PDG d'Apple, Tim Cook, s'est dit "choqué" par les critiques qu'Apple a reçues ces derniers mois au sujet des changements à venir en matière de confidentialité dans iOS, et a affirmé qu'ils étaient «difficiles à contester».

Apple prévoit de commencer à appliquer les modifications de la transparence du suivi des applications (ATT) avec la sortie d'iOS 14.5, ce qui signifie que toutes les applications qui accèdent à l'identifiant publicitaire d'un iPhone, ou IDFA, devront demander l'autorisation d'un utilisateur avant que le suivi ne soit autorisé. Nous le faisons sur iSoft depuis septembre dernier.



Cette décision a suscité des critiques de la part de certaines entreprises, en particulier de Facebook, qui soutient que les changements nuiront aux petites entreprises.

Facebook avance que les petites entreprises comptent sur le suivi pour fournir des publicités personnalisées et qu'avec l'évolution imposée par Apple, ces publicités seront moins efficaces. Cependant, lorsqu'on lui a demandé dans l'interview comment la nouvelle gestion du suivi publicitaire affectera Facebook, Cook a déclaré qu'il "ne se concentrait pas sur Facebook" et qu'il ne le savait pas.

Oh hai. Me and @tim_cook chitchatting on Sway on Monday, so tune in then as it covers a lot. pic.twitter.com/slOg7enBHK