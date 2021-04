Google va mettre en place des changements de confidentialité similaires à iOS 9

Il était temps... Selon nos confrères du site web XDA-Developers, Google s'apprêterait à faire des changements de confidentialité au sein de son système d'exploitation Android. Pour faire simple, on parle des mêmes modifications opérées par Apple en 2015, pour iOS 9, empêchant les applications tierces de voir quelles autres applications sont installées sur l'appareil d'un utilisateur.

Une arrivée jugée tardive quand on sait qu'avec iOS 14.5, la Pomme va faire d'énormes changements de ce point de vue, avec notamment la possibilité pour les utilisateurs de gérer les données partagées aux différentes applications.

Google va limiter les applications pouvant voir d'autres applications installées sur les appareils Android

Selon XDA-Developers, les modifications à venir de la politique du programme pour développeurs de Google limiteront les applications pouvant accéder à la liste complète des applications installées d'un utilisateur Android.



Cette possibilité permettait aux développeurs d'avoir accès à diverses habitudes privées telles que les préférences de rencontres, les informations bancaires et les affiliations politiques. À partir du 5 mai, le processus d'examen des applications de Google limitera l'accès à l'autorisation aux applications, et c'est une bonne chose.



Il sera malgré tout possible pour les développeurs d'y avoir accès dans certains cas, par exemple, si « la fonctionnalité ou l'objectif principal de l'utilisateur, nécessite une large visibilité des applications installées sur l'appareil de l'utilisateur ».



