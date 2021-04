Inazuma Eleven: Great Road of Heroes : le jeu a été reporté à 2023

Hier à 21:08 (Màj hier à 21:19)

Guillaume Gabriel

Réagir



Quelle mauvaise nouvelle en ce début de semaine... Alors que les nombreux amateurs de la licence Inazuma Eleven avaient pu se réjouir en 2016 de l'annonce les informant qu'un nouveau jeu vidéo allait voir le jour, nous apprenons aujourd'hui que ce dernier a été reporté en 2023.

Publicité

Prévu pour iOS et consoles, Inazuma Eleven: Great Road of Heroes semble être un véritable cauchemar au niveau du développement. Initialement prévu pour l'année 2018, ce dernier est la cible de nombreux reports par le studio Level-5 Vision. Le trailer :

Inazuma Eleven: Great Road of Heroes encore retardé

Est-ce que Inazuma Eleven: Great Road of Heroes verra réellement le jour sur nos appareils iOS et sur nos consoles ? La question peut se poser... Alors que le studio de développement Level-5, en charge de l'adaptation de la série en jeu vidéo, l'annonçait tout d'abord pour l'année 2018, voilà que ces derniers viennent à nouveau d'annoncer un report... pour 2023 !



Pour faire simple, cette nouvelle création devrait se rapprocher de la version DS avec un mode solo, des modes en ligne et un système de recrutement de joueurs pour créer une équipe à son image. Une bien mauvaise nouvelle...



Pour rappel, la série animée japonaise met en scène l'équipe de foot de l'école Raimon qui va alors faire face à de nombreuses difficultés...