Just Cause Mobile a été (encore) repoussé à 2023

Il y a deux ans, lors des Game Awards 2020, Square Enix annonçait une nouvelle version mobile de sa série populaire Just Cause intitulée Just Cause Mobile. Alors que Square Enix Montréal a été en grande partie la division mobile de Square Enix, créant des classiques tels que Hitman Go, Lara Croft Go, Deus Ex Go et Hitman Sniper, Just Cause Mobile est développé par une nouvelle équipe en interne. Après un premier report l'an dernier à la même époque, voilà que le studio nous informe que son titre ne sortira pas en 2022 non plus.

Square Enix prend son temps pour Just Cause Mobile

Aujourd'hui, le compte Twitter officiel du jeu a confirmé que Just Cause Mobile ne sera donc pas lancé cette année. Le jeu devait être lancé sur iOS et Android en 2022, mais l'année étant presque terminée, il est clair que cela ne se fera pas. L'annonce mentionne également que de plus amples informations seront révélées à une date ultérieure. Espérons que Just Cause Mobile sera lancé au début de l'année prochaine.



Regardez la bande-annonce originale ci-dessous :

Une mauvaise nouvelle assez surprenante, d'autant que, la semaine dernière, Square Enix a déposé une nouvelle marque pour Just Cause. On ignore pour l'instant si cela concerne le jeu mobile ou un tout nouveau jeu pour PC et consoles. Rappelons enfin que le dernier opus de la série est Just Cause 4, et qu'il avait quelque peu déçu les fans.

Pour mémoire, Just Cause Mobile est décrit comme un jeu de tir d'action qui se déroule dans l'univers habituel, mais qui présente sa propre histoire originale et des personnages qui ne sont pas directement liés aux jeux principaux. Il comprendra une campagne d'histoire complète, un mode multijoueur jusqu’à 30 joueurs et un mode coopératif pouvant accueillir jusqu'à 4 joueurs. Et comme toujours, il faudra tout faire exploser pour progresser !