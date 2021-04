Find My Certification : une nouvelle app d'Apple pour les accessoiristes

Apple a lancé une nouvelle app nommée «Find My Certification Assistant», conçue pour permettre à des entreprises tierces de tester le fonctionnement de leurs accessoires avec l'application Localiser. Cela vient après qu'Apple a annoncé à la WWDC 2020 qu'il ouvrirait le réseau Localiser aux produits tiers pour la première fois.

La nouvelle application est arrivée sur l'App Store le dimanche 4 avril, mais n'a pas encore été présentée officiellement par Apple. La firme explique dans la description de l'application que Find My Certification Assistant sera requise pour les entreprises souhaitant s'intégrer au réseau Find My.

Utilisez l'assistant Find My Certification pour tester la découverte, la connexion et d'autres exigences clés pour les accessoires que vous développez et qui intègrent la technologie de réseau Find My. Pour plus d'informations sur la certification Find My Network, visitez le portail MFi à l'adresse mfi.apple.com.