[En cours] My eSIM : une app pour acheter une eSIM en déplacement (5 codes à gagner)

Il y a 4 jours à 16:04 (Màj il y a 31 min)

Medhi Naitmazi

2



Malgré un contexte international toujours compliqué, il est important de préparer l'avenir. Pour ceux qui ont prévu de voyager prochainement, voici My eSIM, une application qui permet d'acquérir une eSIM en quelques instants et ainsi d'avoir un forfait à prix plancher à l'étranger.

My eSIM : une aide précieuse pour les voyageurs

Imaginez que vous partiez quinze jours en Thaïlande ou tout autre pays exotique pour vos vacances. Votre forfait français, si bon soit-il, ne vous permettra pas de faire un FaceTime avec vos proches, de consulter vos mails ni même d'effectuer des recherches sur Internet au beau milieu de la nature. Enfin si, mais à quel prix ? Pour éviter le hors-forfait surtaxé, Olivier Dauny et son associé ont imaginé "My eSIM" pour faciliter l'accès aux meilleurs réseaux cellulaires à travers le monde grâce à la technologie eSIM.



Plutôt que de chercher sur place un Wi-Fi ou une boutique vendant des cartes SIM prépayées, My eSIM vous permet d'activer un forfait cellulaire dans le pays de votre choix, avant même d'y arriver. Mieux, le service est actuellement à prix coûtant, la société faisant un geste pour la crise du COVID-19.

MySIM couvre déjà une bonne cinquantaine de destinations avec des forfaits individuels pour de nombreux pays (USA, Chine, Russie, Australie, Israël, Espagne, Thaïlande, etc) ainsi que deux offres groupées pour l'Asie avec plusieurs régions incluses. La plupart du temps, My eSIM est moins cher que les autres services comme GigSky ou Truphone car il achète des forfaits data (pas d'appels inclus, sauf voip) aux opérateurs dans chaque pays, au lieu de passer par des intermédiaires. Par contre, si vous voulez un forfait qui est valable plus longtemps dans le temps, il faudra vérifier au cas par cas. Comptez entre 9,99€ et 15,99€ (hors TVA) selon les pays pour 10 à 30 jours et une moyenne de 6 Go de data.



Pour information, au départ, le service était prévu pour être déployé sur des bornes dans les aéroports. Mais devant la difficulté de négocier des tarifs raisonnables, et avec la montée en puissance de l'eSIM, Olivier a réorienté son projet vers une application qui permet aux utilisateurs de tout gérer directement sur leur iPhone (et bientôt sur leur Android). Et depuis son lancement début 2021, l'app "My SIM" a été renommée en "My eSIM" pour être encore plus explicite.

Qu'est-ce qu'une eSIM ?

Pour ceux qui ne le savent pas, une eSIM est une carte SIM numérique qui vous permet d'activer un forfait cellulaire auprès de votre opérateur sans avoir à utiliser une nano-SIM physique. Elle est incluse dans l'iPhone depuis l'iPhone XS et l'iPhone XR, soit 2018.

Voici les iPhone compatibles :

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020)

Comment ça marche My eSIM ?

Installez l'application eSIM

Trouvez votre destination

Payez

Activez votre eSIM

C'est tout. Vous pouvez avoir jusqu'à 20 eSIM sur votre iPhone, il suffit alors d'activer celle que vous voulez.

Gagnez 5 codes promos pour My eSIM

Maintenant que vous savez tout sur le service My SIM, il est temps d'en profiter avec un bonus : une réduction de 50% grâce à un code promo à gagner. Ces offres sont valables jusqu'en 2022, le délai ne démarrant qu'à l'installation de l'eSIM.

Pour tenter de gagner

Téléhargez notre application iSoft sur iPhone ou iPad

Likez notre page Facebook

Laissez un commentaire sur cet article depuis notre application iOS

Indiquez une adresse email valide dans le champ adéquat (pas dans le commentaire lui-même)

5 personnes seront tirées au sort

Fin du concours : le 11/04/2021 20H00

Bonne chance toutes et tous !



