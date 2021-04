Une station de charge 3 en 1 à moins de 30€ ? C'est possible avec Hoidokly

Il y a 4 heures (Màj il y a 2 min)

Julien Russo

2



Il y a plusieurs années, les stations de charge qui vous promettaient une recharge de 3 appareils en simultané n'avaient aucun intérêt. Aujourd'hui, nous avons en plus de notre iPhone, une Apple Watch et des AirPods à recharger !



D'un seul coup, les stations 3 en 1 deviennent très intéressantes. Si les prix de ce genre de produits sont assez élevés, il y a tout de même quelques marques qui arrivent à se démarquer avec des tarifs plus que raisonnables. C'est le cas de Hoidokly.

Une station de charge 3 en 1 à moins de 30€

Quand on cherche, on trouve des petites perles sur Amazon... L'entreprise Hoidokly propose en ce moment une station de charge 3 en 1 à un prix très attractif, elle vous propose de recharger un iPhone (compatible Qi), une boite d'AirPods 2 et Pro ainsi qu'une Apple Watch.



La principale promesse de cette station, c'est une puissance de charge maximale grâce à 2 bobines qui se partagent en 50/50 la répartition de la charge des 3 appareils. Une Apple Watch et des AirPods se rechargeront en 2W et la dernière génération d'iPhone (jusqu'à l'iPhone 8) ira jusqu'à 7.5W.



En ce qui concerne l'iPhone, vous pourrez le poser en vertical comme en horizontal, dans les deux cas il se rechargera sans aucune difficulté !

Une bonne chose si vous souhaitez regarder une vidéo tout en rechargeant votre iPhone.

Au-delà de la performance de charge, la station est fabriquée en ABS écologique de haute qualité, ajoutez à cela un polissage raffiné et une surface en caoutchouc antidérapante pour éviter que vos appareils glissent pendant qu'ils se rechargent !

Comme vous pouvez le constater ci-dessus, la base possède deux indicateurs LED intelligents, quand vos appareils se rechargeront, l'indicateur LED s'allumera et émettra une lumière verte.

Si vous possédez une coque pour votre iPhone, il n'y a aucun problème, les coques en caoutchouc, plastique/TPU et PC qui fonctionnent avec une base de recharge sans fil vont fonctionner avec celle-ci. Attention, le fabricant alerte tout de même sur les coques avec une épaisseur supérieure de 4mm, ça risque de bloquer !



Cette station de charge 3 en 1 a aussi été conçue avec une priorité sur la : sécurité. Ce type de produit peut rapidement chauffer, surtout quand il est pleinement utilisé et au maximum de sa capacité. Hoidokly affirme que sa station est protégée contre les surtensions sur un réseau électrique et même contre les hausses brutales de températures.

Quel est le prix de cet accessoire ?

Bonne nouvelle, vous pouvez acquérir cette station de charge 3 en 1 au prix de 24,64€ (soit une promotion de 5€ supplémentaires), en ce qui concerne la livraison, c'est le soir même ou le lendemain pour les abonnés Amazon Prime.

