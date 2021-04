TikTok : bientôt un outil réservé aux créateurs pour des sous-titres automatiques

Il semblerait que TikTok (v18.8.5, 380 Mo, iOS 9.3) cherche à améliorer le confort des créateurs sur la plateforme en lançant plusieurs outils. Prochainement, le réseau social va inclure une nouvelle option permettant d'ajouter automatiquement des sous-titres aux différentes vidéos.



Ainsi, dans les prochaines semaines, nous devrions voir une multiplication de vidéos avec du texte.

Les sous-titres semblent être populaires sur le réseau social TikTok, et visiblement, la société l'a bien compris : cette dernière a fait l'annonce de l'arrivée prochaine d'un outil à destination des créateurs, qui permettra l'incrustation du texte de manière automatique :

L’inclusivité est importante car lorsque les gens se sentent inclus, ils sont plus à l’aise pour s’exprimer et s’engager dans leur communauté. Nous nous engageons à favoriser un environnement d'applications inclusif, ce qui signifie créer des produits et des outils qui soutiennent notre communauté diversifiée. Alors que nous continuons à travailler pour rendre TikTok toujours plus accessible, nous lançons aujourd'hui les sous-titres automatiques, une nouvelle fonctionnalité pour aider les personnes malentendantes ou sourdes à mieux utiliser et profiter de TikTok.



Les sous-titres automatiques génèrent automatiquement des sous-titres, permettant aux téléspectateurs de lire ou d'écouter du contenu. Au fur et à mesure que les créateurs créent du contenu, ils peuvent sélectionner des sous-titres automatiques dans la page d'édition après avoir mis en ligne ou enregistré une vidéo afin que le texte soit automatiquement transcrit et affiché sur leurs vidéos. Les créateurs ont le pouvoir de modifier le texte de leurs légendes une fois qu'elles ont été générées.