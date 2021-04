Apple Watch : 2 nouveaux défis d'activité arrivent à la fin avril !

Si vous êtes en télétravail ou constamment chez vous à cause du confinement, vous avez probablement perdu en activité physique. Apple a décidé de vous donner un petit coup de pouce pour vous motiver à vous remettre en forme. L'entreprise va bientôt vous proposer deux nouveaux défis d'activité à l'occasion de la Journée de la Terre et de la Journée internationale de la danse.

Préparez-vous, de nouveaux trophées sont à gagner

L'Apple Watch est devenu une véritable source de motivation pour des millions de personnes partout dans le monde. Elle vous invite fréquemment à vous lever pour détendre vos jambes, à vous entrainer à mieux respirer ou encore vous inciter à remplir vos anneaux d'activités quand vous perdez le bon chemin en pleine journée. L'une des forces de la montre connectée d'Apple, c'est de vous proposer des challenges.

S'il y a les défis quotidiens et hebdomadaires, le géant californien propose aussi des défis événements et temporaires. Ça va être le cas pour deux journées spéciales qui vont arriver à la fin du mois d'avril !

Le 22 avril 2021 va avoir lieu la Journée de la Terre, 24h qui ont pour but de lancer un message d'alerte pour la protection de l'environnement. C'est l'occasion de se rappeler que chacune de nos actions peuvent être néfastes pour la planète et que c'est par les petits gestes que viennent les grands changements.

Pour l'occasion, Apple va vous proposer un entrainement de 30 minutes à réaliser depuis son application Exercices sur watchOS ou depuis toute autre application iOS qui a l'autorisation d'ajouter des séances d'entraînement à l'app "Santé".

À la clé, vous aurez une récompense virtuelle dans l'application "Forme" de votre iPhone, mais aussi des autocollants inédits et exclusifs dans l'application Messages.



La seconde journée spéciale aura lieu le 29 avril 2021. Il s'agira de la Journée internationale de la danse. Décrite comme une manifestation culturelle, cette journée spéciale existe depuis 1982, elle a été créée par le comité international de la danse de l'Institut international du théâtre.

Ce qui est formidable, c'est qu'avec l'application Exercices sur Apple Watch, la firme de Cupertino propose un exercice de danse. Un entrainement peu connu, puisqu'en général quand on pense au sport avec l'Apple Watch c'est surtout les sports populaires comme la course, la marche à pied, le vélo d'appartement...Pour remplir ce défi, il vous faudra lancer un entraînement de danse de 20 minutes ou plus !

Là aussi, un trophée virtuel avec des autocollants dans Messages seront à gagner.



Pour vous prévenir de ces deux nouveaux défis, Apple enverra une notification aux utilisateurs de l'Apple Watch dans quelques jours.