Brevet : l'iPhone vous indique dans combien de temps il faudra le recharger

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

2



Nous parlons ici d'un brevet, ce qui signifie que cela n'existera peut-être jamais mais cette fonction serait réellement la bienvenue sur nos iPhone. Grâce à celle-ci, votre iPhone pourrait vous indiquer à l'aide d'une notification le moment pour le recharger afin d'éviter une batterie faible dans votre quotidien.

Une gestion de recharge intelligente ?

Ces dernières années, Apple essaye d'améliorer tout ce qui est lié à la batterie. Après l'arrivée de la capacité de vie de celle-ci, ainsi que du message vous indiquant le moment où il faudrait penser à la changer, une nouvelle fonctionnalité devrait voir le jour avec iOS 14.5 et apporter une sorte de diagnostic pour analyser ses performances.



Mais bien évidemment, Apple ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et c'est ce que nous prouve ce brevet. Comme toujours validé et mis en ligne par l'Office américain des brevets et des marques, celui-ci concerne un système d'indication de recharge. Concrètement, grâce à cette fonction, l'iPhone devrait être capable de vous indiquer précisément dans combien de temps il devra être rechargé, un peu comme ce que le Mac propose mais en plus complet. Une nouveauté potentielle pour iOS 15.

Pour être tout à fait précis, il serait même capable d'anticiper vos habitudes et donc vous envoyer une notification pour que vous ne soyez pas sans batterie lorsque vous quittez votre travail à 17 heures par exemple. Voilà qui pourrait faire du bien dans ce domaine qui reste pour le moment assez minimaliste chez la Pomme avec une simple notification lorsque vous êtes à 20% de batterie.