Heroic Expedition : un RPG dans l'univers des vikings approche de l'App Store

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Dans quelques heures, les amateurs de l'univers des vikings vont pouvoir se frotter les mains avec l'arrivée du jeu Heroic Expedition (v1.2, 1,2 Go, iOS 9.0) au sein de l'App Store. Prenant la forme d'un jeu RPG idle, autrement dit inactif, qui comprend des éléments roguelike et une partie construction de ville.



La nouvelle création de DHGames devrait sortir le 9 avril, autrement dit ce vendredi ! En voici la bande-annonce :

Heroic Expedition se lance à la conquête de l'App Store

Un RPG fascinant avec divers modes de jeu. Affrontez le Seigneur du désastre, fléau du Royaume divin, et sauvez le monde de la catastrophe ! Avis à tous les aventuriers : commencez vite votre aventure dans le Royaume divin !

Votre but sera donc de rassembler une équipe de héros, chacun avec des pouvoirs et capacités différentes, à améliorer dans le temps. Ensuite, vous pourrez vous lancer dans des batailles en PvE sans que vous n'ayez à intervenir, puisqu'on parle d'un idle-game : vous aurez juste à configurer votre équipe et collecter votre butin à la fin des combats.



Si vous vous sentez plus compétitif, le jeu propose également un mode PvP : vous pourrez créer une guilde avec vos amis et faire face à d'autres joueurs. Lors du lancement du jeu vendredi, vous pourrez vous procurer 30 pierres d'invocation avancées en utilisant le code «HE777».

