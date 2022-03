Vikingard : les vikings débarquent sur l'App Store

Les vikings ont la cote en ce moment, notamment grâce à la popularité de la série portant le même nom, qui a d'ailleurs le droit désormais à son spin-off sur Netflix. Mais, les explorateurs scandinaves attirent également les développeurs de jeux vidéo : on pense notamment à Assassin's Creed qui a consacré son dernier opus aux guerriers, mais on sait également que le prochain God of War aura lieu dans cet univers.

Et sur mobiles, nous ne sommes pas en reste, en témoigne notamment le dernier jeu du studio Netease qui vient de voir le jour. Dans Vikingard (v1.0.5, 1,1 Go, iOS 10.0), le joueur constitue et collectionne différents vikings dans le but d'explorer et de créer la plus grande tribu possible.

Vikingard : créez votre propre tribu de vikings

Établissez votre commandement pour atteindre la gloire supreme ! Récupérez des terres, cultivez des récoltes, présidez des épreuves et affrontez des guerriers dans le vrai style viking ! Avec des personnages entièrement développés, des scénarios captivants et des gameplays dynamiques à la fois excitants et décontractés, VIKINGARD est un jeu qu'aucun vrai Viking ne devrait manquer!



Annoncé il y a 9 mois, Vikingard est finalement disponible sur l'App Store, reprenant l'univers des explorateurs et guerriers. Netease mise sur un jeu de gestion dans lequel vous aurez pour but de collectionner des vikings, de créer votre tribu, de repousser les attaques ou encore d'explorer différentes terres.



Le jeu est disponible gratuitement, mais contient des achats intégrés.

Télécharger le jeu gratuit Vikingard