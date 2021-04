Hey Spotify arrive sur l'app de musique

Il n'y a pas que Siri dans la vie. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez dire «Hey Spotify», si l'application Spotify est ouverte, pour commencer à lire une chanson, un album ou même une playlist.



"Hey Spotify"

Comme le montre GSM Arena pour la première fois, cette fonction mains libres était déjà testée depuis un certain temps et a maintenant commencé à être déployée pour les utilisateurs d'iPhone et d'Android.



Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de bien sorcier avec la fonctionnalité "Hey Spotify". Il suffit d'avoir l'app en tâche de fond et de demander quelque chose au service. Étant donné que la fonctionnalité ne fait que commencer à se déployer, tous les utilisateurs ne pourront pas la trouver, mais voici où elle devrait être :

Appuyez sur l'icône Paramètres sur la page d'accueil de Spotify

Cliquez ensuite sur «Interactions vocales

Cliquez sur le bouton "Hey Spotify" et c'est tout

Désormais, lorsque vous utilisez l'application, vous pouvez simplement prononcer la formule magique pour améliorer votre expérience d'écoute.



Cette nouvelle fonctionnalité «Hey Spotify» s'ajoute à la fonction de recherche vocale qui était auparavant disponible pour les utilisateurs Premium. La différence est que «Hey Spotify» est vraiment mains libres.



Au cours des derniers mois, Spotify a annoncé plusieurs nouveautés, comme un futur abonnement HiFi sans perte de qualité, un service d'abonnement de Podcasts, et un design repensé dans toutes ses applications iOS, Mac et Web.

