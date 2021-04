iOS et la confidentialité : qu'est-ce que Google récupère sur vous ?

Il y a 5 heures

Julien Russo

2



Mis en place début décembre 2020, Apple oblige maintenant l'ensemble des développeurs sur ses OS à dévoiler les informations qu'ils récupèrent sur vous quand vous téléchargez leurs applications. Si certains sont irréprochables, d'autres dévoilent un véritable massacre en ce qui concerne la protection de votre vie privée. En tête de cette liste, on retrouve le groupe Facebook qui aurait probablement préféré que tout reste confidentiel. Un autre géant du net est tout aussi désavantagé, il s'agit de Google.

Google et la confidentialité, deux choses qui ne vont pas ensemble

Ça aura pris du temps, mais finalement Google a cédé et a dévoilé toutes les informations personnelles qui sont récupérées quand vous utilisez ses applications. Il en reste encore quelques-unes qui n'ont pas été mises à jour, mais elles font partie des apps peu populaires.



Aujourd'hui, nous avons tous (au minimum) une application de Google installé sur son iPhone, ça peut être le classique YouTube, le moteur de recherche ou encore l'incontournable Google Maps (toujours utile quand Apple Plans manque de précision).

Grâce aux étiquettes de confidentialité, on peut maintenant savoir les informations qui intéressent la firme de Moutain View. Vous allez voir ci-dessous, il s'agit très souvent d'informations qui n'ont aucun rapport avec l'optimisation de l'expérience utilisateur ou qui ont une très faible utilité pour le fonctionnement de l'application.

Ce qui est le plus terrifiant dans l'histoire, c'est que sans ces étiquettes de confidentialité obligatoire sur l'App Store, on ne saurait même pas les données qui sont aspirées en arrière-plan !

Nous avons minutieusement observé les principales applications de Google qui sont actuellement disponibles sur l'App Store, celles qui sont les plus téléchargées !

Préparez-vous le résultat est... surprenant.

Ce que vous voyez ci-dessous sont les données qui établissent un lien avec vous.

Google (le moteur de recherche)

Si vous faites partie des utilisateurs qui préfèrent avoir directement le moteur de recherche de Google sur leur page d'accueil, sans passer par un navigateur internet, vous avez probablement l'application Google.

Voici ce qu'elle récupère sur vous :

Vos informations financières (Information de paiement)

(Information de paiement) Vos coordonnées (Adresse physique, mail, nom, numéro de téléphone)

(Adresse physique, mail, nom, numéro de téléphone) Votre contenu utilisateur (Toutes vos photos et vidéos, données audio, assistance client, autre contenu utilisateur)

(Toutes vos photos et vidéos, données audio, assistance client, autre contenu utilisateur) Votre historique de navigation

Vos données d'utilisation (Interaction avec le produit et données publicitaires)

(Interaction avec le produit et données publicitaires) Votre emplacement géographique (Emplacement précis et l'emplacement approximatif)

(Emplacement précis et l'emplacement approximatif) Vos contacts (L'ensemble de vos contacts)

(L'ensemble de vos contacts) Votre historique de recherche

Vos identifiants (Identifiant de l'utilisateur et identifiant de l'appareil)

(Identifiant de l'utilisateur et identifiant de l'appareil) Le diagnostic (Données sur les pannes, les performances et autres données)

(Données sur les pannes, les performances et autres données) Autres données

Google Home

Vous connaissez l'application "Maison" d'Apple ?

C'est ici où vous contrôlez tous les appareils domotiques que vous possédez à votre domicile. Eh bien, Google Home, c'est exactement la même chose. Ce qui est incroyable, c'est qu'en plus d'acheter un produit domotique contrôlable avec Google Home, vous êtes visé par une récupération massive de données personnelles. Voici ce que l'app récupère sur vous :

Achats (Historique d'achats)

(Historique d'achats) Emplacement (Emplacement précis et l'emplacement approximatif)

Contacts (L'ensemble de vos contacts)

(L'ensemble de vos contacts) Historique de recherche

Identifiants (Identifiant de l'utilisateur et identifiant de l'appareil)

(Identifiant de l'utilisateur et identifiant de l'appareil) Diagnostic (Données sur les performances et autres données)

(Données sur les performances et autres données) Information financière (Information de paiement)

(Information de paiement) Coordonnées (Adresse physique, mail, nom, numéro de téléphone)

(Adresse physique, mail, nom, numéro de téléphone) Contenu utilisateur (Toutes vos photos et vidéos, données audio, assistance client, autre contenu utilisateurs)

(Toutes vos photos et vidéos, données audio, assistance client, autre contenu utilisateurs) Historique de navigation

Données d'utilisation (Interaction avec le produit)

(Interaction avec le produit) Autres données

Google Chrome

Le navigateur internet de Google est parmi l'un des plus utilisés dans le monde que ça soit sur ordinateur, tablette et smartphone.

Cependant, c'est clairement le plus intrusif !

Informations financières (Information de paiement)

(Information de paiement) Coordonnées (Nom)

(Nom) Historique de navigation

Données d'utilisation (Interaction avec le produit)

(Interaction avec le produit) Emplacement (Emplacement approximatif)

(Emplacement approximatif) Contenu utilisateur (Données audio et autre donnée)

(Données audio et autre donnée) Identifiants (Identifiant de l'utilisateur et de l'appareil)

(Identifiant de l'utilisateur et de l'appareil) Diagnostic (Données de performance et autres données de diagnostic)

(Données de performance et autres données de diagnostic) Autres données

Google Duo

On a souvent tendance à sous-estimer cette application, mais elle est très utilisée, surtout en période de pandémie où on communique énormément à distance avec ses proches et collègues de travail.

Emplacement (Emplacement approximatif)

(Emplacement approximatif) Contacts (Tous vos contacts)

(Tous vos contacts) Identifiants (Identifiant utilisateur et de l'appareil)

(Identifiant utilisateur et de l'appareil) Diagnostic (Données de performance et autres données de diagnostic)

(Données de performance et autres données de diagnostic) Coordonnées (Adresse mail et numéro de téléphone)

(Adresse mail et numéro de téléphone) Contenu utilisateur (Assistance client)

(Assistance client) Données d'utilisation (Interaction avec le produit)

(Interaction avec le produit) Autres données

Google Maps

On ne va pas se le cacher, Google Maps est l'une des meilleures applications de cartographie actuellement disponible. C'est la plus complète en matière de détail, de données en générales et d'images de type Street View. Malheureusement, comme les autres cette application est très intrusive, elle récupère énormément de données qui n'ont pas à l'être pour l'expérience utilisateur.

Informations financières (Informations de paiement)

(Informations de paiement) Coordonnées (Adresse physique, mail, nom et numéro de téléphone)

(Adresse physique, mail, nom et numéro de téléphone) Contenu utilisateur (Vos photos et vidéos, vos données audio, l'assistance client et d'autres contenus utilisateur)

(Vos photos et vidéos, vos données audio, l'assistance client et d'autres contenus utilisateur) Historique de navigation

Données d'utilisation (Interaction avec le produit, autres données d'utilisation)

(Interaction avec le produit, autres données d'utilisation) Emplacement (Emplacement précis et approximatif)

(Emplacement précis et approximatif) Contacts (Tous vos contacts)

(Tous vos contacts) Historique de recherche

Identifiants (Identifiant de l'utilisateur, identifiant de l'appareil)

(Identifiant de l'utilisateur, identifiant de l'appareil) Diagnostic

Gmail

Vous êtes très nombreux à utiliser régulièrement Gmail. Il s'agit de l'un des services les plus populaires de Google. Là aussi, la firme de Mountain View en profite pour récupérer un maximum de données.

Voici les données qui sont aspirées pendant que vous lisez tranquillement vos mails...

Achats (Historique d'achats)

(Historique d'achats) Coordonnées (Adresse mail)

(Adresse mail) Contenu utilisateur (Vos photos et vidéos, données audio, assistance client et autre contenu utilisateur)

(Vos photos et vidéos, données audio, assistance client et autre contenu utilisateur) Identifiants (Identifiants d'utilisateur et données publicitaires)

(Identifiants d'utilisateur et données publicitaires) Diagnostic (Données sur les pannes, les performances et autres données de diagnostic)

(Données sur les pannes, les performances et autres données de diagnostic) Emplacement (Emplacement approximatif)

(Emplacement approximatif) Contacts (Tous vos contacts)

(Tous vos contacts) Historique de recherche

Données d'utilisation (Interaction avec le produit, Identifiant de l'appareil)

(Interaction avec le produit, Identifiant de l'appareil) Autres données

YouTube

C'est l'application la plus téléchargée sur iOS. YouTube est forcément très précieux pour Google en ce qui concerne la récupération de vos données puisque le nombre de personnes touchées est impressionnant. L'app de vidéos en ligne est celle qui récupère le plus d'informations sur vous :

Achats (Historique d'achats)

(Historique d'achats) Emplacement (Emplacement approximatif)

(Emplacement approximatif) Contacts (Tous vos contacts)

(Tous vos contacts) Historique de recherche

Identifiants (Identifiant de l'utilisateur et de l'appareil)

(Identifiant de l'utilisateur et de l'appareil) Informations sensibles (non précisé)

(non précisé) Autres données

Informations financières (Information de paiement)

(Information de paiement) Coordonnées (adresse physique, mail, nom et numéro de téléphone)

(adresse physique, mail, nom et numéro de téléphone) Contenu utilisateur (Vos photos et vidéos, données audio, contenu des expériences de jeu, assistance client et autre contenu utilisateur)

(Vos photos et vidéos, données audio, contenu des expériences de jeu, assistance client et autre contenu utilisateur) Historique de navigation

Données d'utilisation (Interaction avec le produit, données publicitaires et autres données d'utilisation)

(Interaction avec le produit, données publicitaires et autres données d'utilisation) Diagnostic (Données sur les pannes, la performance et autres données de diagnostic)

Google Traduction

Il existe plusieurs traducteurs efficaces, certains sont discrets, d'autres non. Si le service de traduction de Google est l'un des plus performants avec une prise en charge de quasiment toutes les langues, il n'est malheureusement pas assez respectueux avec votre vie privée. Voici ce que récupère Google quand vous utilisez son outil de traduction :

Emplacement (Emplacement approximatif)

(Emplacement approximatif) Contenu utilisateur (Assistance client et autre contenu utilisateur)

(Assistance client et autre contenu utilisateur) Données d'utilisation (Interaction avec le produit)

(Interaction avec le produit) Coordonnées (Votre adresse mail)

(Votre adresse mail) Identifiants (Identifiant de l'utilisateur et de l'appareil)

(Identifiant de l'utilisateur et de l'appareil) Diagnostic (Données de performance et autres données de diagnostic)

Utiliser les applications Google, c'est se faire traquer en permanence. Une question se pose maintenant, est-ce qu'une bonne qualité de service a besoin de toute cette récolte d'informations ?

Comment expliquer que des apps concurrentes proposent la même chose en récupérant que le minimum d'informations sur vous ?

Ce qui est aussi troublant, c'est qu'Apple ne dit pas tout à propos des informations récupérées, qu'est-ce qui se cache derrière "autre contenu utilisateur" ou encore "Informations sensibles" ?



Les étiquettes de confidentialité de l'App Store ne sont pas là pour vous dire "cette application est nocive, ne la télécharger pas", elles sont là au contraire pour vous donner une visibilité afin que vous jugiez par vous-même si télécharger cette application est une bonne chose ou non.

En voyant toutes ces révélations, on comprend mieux pourquoi Google a pris autant de temps à mettre à jour ses applications une fois que ce protocole de confidentialité était obligatoire.

Si ce sujet a de l'importance pour vous, prenez en compte que les services de Google ne sont pas indispensables, il existe des alternatives parfois très intéressantes et qui respectent votre vie privée !

