Mario Kart Tour : place au Ninja Tour sur iOS et Android

Il y a 53 min

Alban Martin

Comme prévu lors de l'annonce du Mario Tour et du Yoshi Tour le mois dernier, c'est le nouveau Ninja Tour qui démarre aujourd'hui pour les joueurs sur iOS et Android. La version exclusivement mobile de Mario Kart se renouvelle tous les quinze jours avec de nouveaux circuits et pilotes.

Mario Kart Tour en mode ninja

Si vous n’avez pas joué à Mario Kart Tour depuis un certain temps, de nombreux tournois thématiques, de nouvelles fonctionnalités et bien plus encore sont arrivés gratuitement ces derniers mois. Le Mario Tour a eu lieu pour célébrer le 35e anniversaire de Super Mario qui a abouti à la suppression par Nintendo de Super Mario 3D All-Stars et du service de fin de Super Mario Bros.35.



De son côté, l'événement Ninja Tour offre une nouvelle piste sous la forme du Ninja Hideaway qui offre de nombreuses options pour les pilotes et est l'une des pistes les mieux conçues de ces dernières années dans Mario Kart. Regardez la bande-annonce de Mario Kart Tour Ninja Tour ci-dessous :

Mario Kart Tour comprend également Shy Guy (Ninja), le kart Jade Hop Rod et le planeur Ninja Scroll dans cette tournée. L'événement Mario Kart Tour Ninja Tour démarre aujourd'hui jusqu'au 21 avril avec la deuxième partie de la tournée commençant la semaine prochaine. Si vous n'avez pas joué à Mario Kart Tour sur iPhone ou Android, sachez qu'il est gratuit mais dispose également d'un abonnement payant en option. Ce denier permet d'avoir accès à des contenus exclusifs comme le mode 200cc, le plus fun et le plus rapide.



Mario Kart Tour est disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play. N'oubliez pas nos astuces pour bien démarrer.

Télécharger le jeu gratuit Mario Kart Tour