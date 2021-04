Apple veut transformer votre iPhone en carte d’identité et passeport

Les entreprises de la taille d'Apple ont un certain pouvoir de persuasion auprès des gouvernements du monde entier. Si Apple l'utilise toujours avec bienveillance et pour de bonnes actions, le géant californien n'hésite pas à insister aussi pour ses propres intérêts et pour l'évolution de ses produits. Cela fait maintenant plusieurs années qu'Apple cherche à convaincre le gouvernement américain de transformer la carte d'identité et le passeport en version numérique qui viendrait s'inclure dans iOS !

Votre carte d'identité et votre passeport bientôt dans Wallet ?

Apple s'est fixé un objectif : faire abandonner le format papier d'une carte d'identité et d'un passeport. Pour cela, Apple doit apporter des arguments de choc qui assureront une sécurité infaillible pour l'utilisateur, mais aussi une impossibilité d'usurper ces deux documents officiels. La firme de Cupertino le sait, les tentatives des fraudeurs n'attendront même pas 24h après que cette nouveauté soit lancée !

Les ingénieurs et développeurs d'Apple travaillent depuis plusieurs années sur cet incroyable projet qui pourrait bouleverser notre quotidien.



Apple a déposé aujourd'hui un brevet sur le système de vérification que possèderont les forces de l'ordre ou toute autre personne ayant un statut pour vérifier vos papiers. Apple souhaite apporter une solution pour les particuliers, mais aussi le moyen pour identifier une personne qui fera le choix d'une carte d'identité ou d'un passeport sur iOS.

Ce que veut proposer Apple, c'est une procédure sûre et efficace pour être certain de l'identité de la personne qu'on a en face de soi.

Le processus débuterait par une discussion entre le support de stockage intégré dans l'iPhone et un appareil qui serait délivré aux autorités, un processus automatique et sans fil viendrait vérifier l'authenticité des documents ainsi que l'identité de la personne qui détient l'iPhone.

Dans ce brevet, Apple apporte des milliers de détails, cela va des protocoles de communication jusqu'au stockage sécurité des papiers sur l'iPhone.



Apple pourrait se servir de la puce T2 pour confirmer l'identité de l'utilisateur, celle-ci existe seulement sur les Mac de 2018 à 2020. Cette puce permet à l'heure actuelle d'assurer un démarrage sécurisé et de chiffrer les données du SSD.

Il est mentionné plusieurs situations où une carte d'identité dans l'iPhone pourrait servir, voici l'un des exemples banals du quotidien :

Par exemple, une personne peut tenter d'acheter un article qui exige que le commerçant confirme que la personne est majeure. Plutôt que de demander à l'utilisateur de présenter le document d'identification (par exemple, un permis de conduire), le lecteur du commerçant peut demander à la puce T2 de confirmer si l'utilisateur de l'appareil mobile est assez âgé pour acheter l'article.

Avec ce système, Apple ne communiquerait que l'âge de l'utilisateur, sans les autres informations personnelles qu'on retrouve sur une carte d'identité (comme le nom, le prénom, l'adresse postale...).

En ce qui concerne le risque du vol de l'identité numérique, l'entreprise affirme avoir trouvé les protocoles sécurisés qui permettront d'empêcher une personne malintentionnée d'usurper l'identité d'un utilisateur qui a enregistré ses papiers dans l'iPhone.