La pénurie mondiale de puces retarderait la production d'iPad et de MacBook

Il semblerait que la pénurie mondiale de certains éléments soit encore d'actualité, et plus que jamais même... Alors qu'Apple n'était pas énormément impacté par cette dernière ces derniers mois, voilà que la firme semble se faire rejoindre par la tempête.

En effet, selon nos confrères du site web Nikkei Asia, la production des nouveaux iPad et MacBook est retardée à cause de l'absence de certaines pièces, forçant la Pomme à décaler son agenda.

Apple fait face à la pénurie mondiale de puces

Jusqu'à présent, nombreuses ont été les entreprises impactées par la pénurie mondiale de puces, empêchant notamment la bonne vente de composants et de consoles. Alors qu'elle y avait plus ou moins échappé jusqu'à présent, voilà qu'Apple se fait rattraper par ce casse-tête et est dans l'obligation de retarder son planning.



Ce sont donc les MacBook qui en font les frais en raison du manque de puces montées sur la carte de circuit imprimé avant l'assemblage final. Mais ce n'est pas tout, puisque la production de l'iPad est également affectée par le manque d'écrans et de composants d'affichage. Les commandes de composants pour les deux appareils ont ainsi été reportées au second semestre.

Les plans de production pour les iPhones emblématiques d'Apple n'ont jusqu'à présent pas été affectés par la pénurie d'approvisionnement, bien que l'offre de certains composants pour les appareils soit "assez serrée". Dans l'ensemble, la pénurie de composants reste un problème de chaîne d'approvisionnement pour Apple et n'a pas encore eu d'impact sur la disponibilité des produits pour les consommateurs.

Reste à savoir quels modèles d'iPad et de MacBook sont touchés par cette pénurie.



